Ridurre lo sforzo muscolare di spalle e arti superiori, durante le operazioni di movimentazione manuale di carichi nelle attività di lavoro, come il trasporto e il sollevamento: è il compito che svolge Agadexo Shoulder, esoscheletro sviluppato da Agade, azienda attiva nella ideazione e produzione di esoscheletri indossabili per la riduzione della fatica nelle attività lavorative manuali. Il nuovo prodotto sarà lanciato entro il 2023.

Chi è Agade

Agade è una startup, spin-off del Politecnico di Milano, fondata nel 2020, nata da un progetto di ricerca relativo allo sviluppo di esoscheletri per persone affette da distrofia muscolare, promosso dal dipartimento di Meccanica e dal laboratorio di bioingegneria NearLab.

Nel 2020 Agade chiude il suo primo round di investimento con 360 Capital Partners e Genera Impresa, avviando così lo sviluppo del loro primo prodotto Agadexo Shoulder.

“Dal progetto di ricerca nasce l’intuizione di sviluppare una tecnologia robotica che permettesse di rendere questi esoscheletri più compatti e leggeri, mantenendo un elevato grado di intelligenza e assistenza, che abbiamo chiamato AGADE (Anti-Gravity Active Device for Exoskeletons) e brevettato nel 2019”, afferma Lorenzo Aquilante, CEO di Agade, che ha fondato la startup insieme ai co-fondatori Mattia Tabaglio (CTO) e Daniele Ramirez (COO).

Un esoscheletro intelligente

Agadexo Shoulder è stato sviluppato in collaborazione con diversi partner, che hanno aiutato l’azienda a definirne e testarne le caratteristiche principali, oltre che ad identificare gli specifici use case e i clienti target.

L’esoscheletro di Agade si rivolge principalmente al settore logistico e a quello manifatturiero, rivelandosi un supporto all’esecuzione di operazioni manuali svolte normalmente dagli operatori.

“Il nostro esoscheletro supporta gli operatori nella movimentazione manuale di carichi, attività diffuse nel settore logistico, con il trasporto manuale dei colli in certe fasi del processo, e nel settore manifatturiero, con lo spostamento di componenti pesanti durante alcune fasi della produzione” spiega Aquilante.

L’esoscheletro brevettato da Agade, compatto e leggero, comodo da essere indossato, con la sua meccanica fornisce un supporto alle attività manuali degli operatori. Ma è la tecnologia di intelligenza artificiale implementata al suo interno una delle innovazioni più importanti, che permette ad Agadexo Shoulder di differenziarsi dagli altri prodotti simili presenti sul mercato. Grazie alla presenza di sensori e all’implementazione di algoritmi di Machine learning, l’esoscheletro sviluppato da Agade è in grado di capire quando l’operatore sta effettuando delle operazioni manuali per cui è richiesto supporto.

“Quando l’operatore non sta svolgendo attività di picking, l’esoscheletro si mette automaticamente in uno stato trasparente, cioè non fornisce assistenza” dice Aquilante. L’esoscheletro di Agade è stato sviluppato infatti con l’obiettivo di migliorare al massimo la user experience, “Ricevere assistenza dall’esoscheletro mentre non si eseguono sforzi, peggiora l’esperienza di utilizzo degli utenti”.

Il machine learning al cuore dell’esoscheletro

Il cuore intelligente dell’esoscheletro Agadexo Shoulder rappresenta, quindi, una novità per il settore. Da un lato il motore brevettato di Agade riesce a garantire intelligenza e leggerezza, riducendo i consumi energetici, dall’altro c’è l’AI, che fa uso di algoritmi di Machine learning allenati attraverso i dati rilevati durante simulazioni e raccolti nelle fasi di test effettuati presso le aziende partner.

Ed è proprio la user experience al centro del processo di sviluppo portato avanti da Agade, “Abbiamo puntato molto sul concetto di user experience perché è fondamentale che il prodotto venga accettato dagli utenti, e che questi ne possano sperimentare un reale beneficio” dice Aquilante, “Lo sviluppo è stato eseguito in stretta collaborazione con i nostri partner che lo hanno testato sin dai primi prototipi, aiutandoci nella definizione delle caratteristiche principali”.

Agade si è avvalsa della collaborazione di importanti aziende quali CLO Servizi Logistici, Leroy Merlin, e Brembo, per sviluppare la versione finale dell’esoscheletro ed eseguire i test funzionali.

Agadexo Shoulder, casi d’uso

Con un mercato del lavoro sempre più automatizzato e con la crescente diffusione della robotica nei processi produttivi e logistici, il prodotto Agade potrebbe apparire in controtendenza. Ma è l’identificazione di use case specifici che ha permesso all’azienda di intercettare delle esigenze nei settori di riferimento, “Sia in ambito logistico che manifatturiero ci sono delle attività svolte manualmente, difficilmente automatizzabili” afferma Aquilante.

“Nel settore manifatturiero è difficile sostituire l’attività umana nel processo di analisi di qualità dei semilavorati, fase che richiede lo spostamento di carichi” dice Lorenzo, “Nella logistica, processi come la pallettizzazione, vengono ancora svolti da operatori umani perché più efficienti e in grado di eseguire con maggiore precisione, e più flessibilità, il processo”. È l’intervento umano, infatti, a definire al meglio la disposizione dei colli da pallettizzare, sulla base della valutazione delle loro caratteristiche, quale dimensione e peso.

Il prodotto sviluppato da Agade integra quindi robotica e intelligenza artificiale, per mettersi al servizio dell’utente. In un mercato del lavoro in cui vi è la crescente preoccupazione che l’automatizzazione e l’AI possano rappresentare una minaccia per l’occupazione, sostituendo l’uomo nelle sue mansioni, l’esoscheletro Agadexo Shoulder rappresenta un esempio di come la tecnologia possa lavorare a supporto dei lavoratori, senza sostituirli, nelle attività in cui le competenze e il valore decisionale dell’uomo si rivelano determinanti.