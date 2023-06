La Federazione Internazionale di Robotica elegge il nuovo vicepresidente

Takayuki Ito è stato eletto vicepresidente dal comitato esecutivo della Federazione Internazionale di Robotica. Ito, 65 anni, ha alle spalle una carriera record di oltre 40 anni nel settore della robotica.

Attualmente ricopre il ruolo di Senior Managing Officer per la divisione Robot Business and Sales del produttore giapponese di robot Fanuc Corporation. Takayuki ha iniziato a lavorare per Fanuc nel 1981 come ingegnere informatico. Nel 1997 è stato attivo come Executive Vice President, Fanuc Robotics North America Inc. a Detroit. Nel 2002 è tornato alla sua casa madre ricoprendo il ruolo di General Manager presso il Robot Technology Center presso il quartier generale di Fanuc.

Nel suo nuovo ruolo di Vicepresidente, Ito assiste Marina Bill, che ricopre il ruolo di presidente IFR dal 2022.