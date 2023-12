In un’epoca di cicli di vita brevi dei prodotti e di crescente richiesta di soluzioni personalizzate, i produttori devono soddisfare nuovi requisiti di agilità per rimanere competitivi. Ad esempio, si possono realizzare prodotti fino a lotti di una sola unità in modo semplice ed economico.

Per questo, l’automazione e l’integrazione di robot mobili in varie applicazioni come la movimentazione dei materiali, l’intralogistica e la consegna nell’ultimo miglio sono diventate sempre più cruciali. Da anni ci concentriamo sul modo in cui robot, macchine e umani possano interagire senza soluzione di continuità, per consentire di modificare i cicli di produzione in modo rapido e semplice e ridurre la necessità per i lavoratori di svolgere attività ripetitive e di sollevare carichi pesanti.

Il settore farmaceutico non fa eccezione. È il caso di Hipra, azienda biotecnologica all’avanguardia, che ha trasformando radicalmente i propri processi logistici interni attraverso una flotta di sei robot.

Hipra: uno stabilimento da rivoluzionare

Hipra è specializzata nella salute umana e animale e opera a livello mondiale nello sviluppo di vaccini animali e servizi diagnostici avanzati. L’azienda, con sede centrale ad Amer, Girona, in Spagna, è il sesto produttore mondiale di vaccini per animali e può contare su circa 2.400 dipendenti in tutto il mondo. Attraverso la sua gamma di filiali commerciali e la sua rete di distribuzione globale, Hipra fornisce soluzioni e servizi a clienti dislocati in oltre 100 Paesi.

L’azienda aveva recentemente deciso di espandere le proprie capacità e la propria produttività, creando un nuovo importante impianto produttivo e di magazzino in Spagna. Hipra puntava a un approccio pionieristico non solo per quanto riguarda i prodotti che sviluppa e rifornisce, ma anche nella produzione e nei processi coinvolti. L’azienda voleva inoltre snellire alcuni dei processi, in particolare quelli relativi al trasporto di materiali, che in precedenza richiedevano il caricamento manuale dei prodotti dalla macchina al cart transporter.

Un problema chiave che l’azienda doveva affrontare era quindi la necessità di una maggiore flessibilità ed efficienza dei processi logistici interni, obiettivo che Hipra voleva raggiungere migrando a una soluzione automatizzata da inserire in un ambiente assolutamente collaborativo e flessibile, in grado di garantire tassi di produzione elevati.

Ma non solo: ulteriore sfida era la necessità di spostare le fiale di vaccini dall’area di produzione al magazzino: ciò implicava il trasporto oltre 700 scatole di fiale al giorno, con un carico di 70 kg ciascuna, insieme all’esigenza di inserire scatole vuote nel sistema e gestire l’apertura delle porte, mantenendo un ambiente pulito al 100%.

Robot mobili, una flotta di veicoli intelligenti e autonomi

Compiti semplici, come il trasporto di materiali, possono essere affidati a macchine interattive in grado di comprendere (e quindi evitare) i movimenti delle persone. Un esempio è rappresentato da un robot in grado di consegnare pacchi in un luogo prestabilito evitando persone od ostacoli sul suo percorso. Il robot identifica la propria posizione confrontando i risultati di uno scanner laser con una mappa a bordo. È essenziale, infatti, che possa lavorare nello stesso ambiente in cui si trovano i lavoratori e che possa persino collaborare con loro nello svolgimento dei compiti.



Inoltre, i robot mobili devono essere in grado di adattarsi a diversi tipi di lavoro. Ad esempio, un robot potrebbe essere utilizzato per spostare oggetti da un punto di raccolta a un punto di consegna. Potrebbe quindi avere bisogno di agganciarsi a un carrello mobile e trasferirlo da un luogo all’altro. Allo stesso modo, se è dotato di un braccio collaborativo, potrebbe essere utilizzato per raccogliere singoli oggetti. Oppure potrebbe essere impiegato per ricevere gli oggetti e caricarli su un nastro trasportatore.

In virtù di queste esigenze, abbiamo scelto insieme a Hipra di predisporre una flotta di sei robot LD-90 personalizzati per soddisfare i requisiti specifici dell’azienda, che includevano la necessità che i robot mobili agissero in modo armonioso con i dipendenti che lavorano nella stessa area, senza contare le dimensioni ridotte dei corridoi, la necessità di gestire l’apertura e la chiusura delle porte e l’intensità del traffico durante i picchi di produzione

I robot mobili LD-90 sono veicoli intelligenti e completamente autonomi (AMR), progettati per aumentare la produttività, ridurre i tempi di sosta delle macchine, eliminare gli errori e migliorare la tracciabilità dei materiali. A differenza dei tradizionali veicoli a guida automatica (AGV), si spostano con facilità all’interno degli stabilimenti. Una volta scansionato l’ambiente, la piattaforma sa dove si trova all’interno di un’area di lavoro e può navigare in modo sicuro verso qualsiasi punto accessibile all’interno di quello spazio di lavoro, in modo continuo e senza intervento umano.

Omron mobile robots

Guarda questo video su YouTube

Robot mobili per Hipra: obiettivo la flexible manufacturing

Grazie all’impiego di questa tecnologia, Hipra ha ottenuto una soluzione totalmente flessibile adatta per lavorare in ambienti ISO Classe 5 e in grado di trasportare vassoi per vaccini dalle linee di produzione al magazzino in maniera totalmente automatizzata e basata su un sistema facile da scalare, modificare e adattare ai requisiti produttivi futuri.

Il risultato, sebbene non ancora quantificato, è già tangibile: un nuovo ambiente logistico dove l’utilizzo della robotica avanzata permette di raggiungere l’obiettivo del flexible manufacturing: consentire operazioni in un ambiente sconosciuto o dinamico con compiti che cambiano frequentemente per produrre prodotti altamente personalizzati.