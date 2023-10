Automazione industriale: torna l’Omron Flexible Manufacturing Roadshow

Omron, azienda mondiale operante nell’automazione industriale, ha intrapreso il suo European Flexible Manufacturing Roadshow, un evento che attraverserà l’Europa e che tornerà per la terza volta in Italia, così come in Francia, Germania, Regno Unito e Paesi Scandinavi e che per la prima volta arriverà nei Paesi Bassi e in Polonia.

Durante il tour si potrà vedere di persona l’ecosistema Omron pensato per offrire implementazioni pratiche che integrano le più recenti tecnologie abilitanti in un contesto reale di produzione digitalizzata per le fabbriche del futuro, con l’obiettivo di ottenere una produzione agile e sostenibile, basata sempre più sulla collaborazione uomo-macchina.

Una demo di oltre 400mq dedicata alle soluzioni Omron integrate e interattive quali:

Soluzioni all’avanguardia quali MoMA (Mobile Manipulator), il robot mobile HD-1500 e una cella di pallettizzazione collaborativa

Soluzioni complete che affrontano le sfide della produzione moderna, tra cui pallettizzazione flessibile, trasporto autonomo dei materiali e trasporto da scatola a pallet

Le più recenti funzioni di gestione delle flotte, alla dashboard IoT interattiva e ai sistemi di serializzazione e tracciabilità integrati

I vantaggi di una rete 5G privata e sicura che consente comunicazioni affidabili e ad alta velocità

La tappa italiana del roadshow Omron

L’Omron Flexible Manufacturing Roadshow sarà in Italia dal 17 ottobre al 20 ottobre presso Ruote da Sogno. Ogni giornata sarà dedicata a un mercato preciso – Pharma, Automotive, Food & Beverage, Ceramics & altri – per fare il punto sulla flexible manufacturing con i principali player di ciascun mercato e scoprire i trend del prossimo futuro.

L’Omron Flexible Manufacturing Roadshow, patrocinato da ISPE – International Society for Pharmaceutical Engineering, ANFIA – Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, UCIMA – Unione Costruttori Italiani Macchine Automatiche, SIRI – Associazione Italiana Robotica Industriale, vedrà la partecipazione di aziende e protagonisti dei mercati di riferimento, quali: AIdAM – Associazione Italiana di Automazione Meccatronica, Cleca, Flexlink, GEA, GSK, ICF & Welko, LCE, Messe Frankfurt, Nokia, Politecnico di Milano, TMP Engineering, Todema, Vodafone Business, e ZF Automotive Italia.

Ogni giorno, inoltre, si terrà una Tavola Rotonda in cui tutti i protagonisti della filiera approfondiranno e discuteranno insieme tendenze, criticità e strategie per una produzione sempre più flessibile, efficiente e sostenibile, capace di affrontare alcune tra le principali sfide di oggigiorno, quali carenza di manodopera, riduzione del consumo di energia e miglioramento delle apparecchiature di produzione OEE.

Agenda completa delle giornate e delle tavole rotonde ai seguenti link:

“Questo Roadshow è progettato per accompagnare i partecipanti in un viaggio che ridefinisce la produzione flessibile, efficiente e sostenibile per la fabbrica del futuro“, ha affermato Chiara Rovetta, Marketing and Communication Coordinator di Omron. “Le nostre soluzioni complete di automazione industriale, incentrate sulla collaborazione uomo-macchina, sono personalizzate per soddisfare le attuali esigenze dei consumatori e saranno dimostrate in modo realistico attraverso questo roadshow interattivo e coinvolgente.”

Un evento consigliato per leader del mercato, responsabili decisionali e professionisti del settore manifatturiero, dell’automazione e dei settori correlati interessati a modificare le proprie operation così da soddisfare le esigenze dei consumatori moderni e promuovere la sostenibilità nella produzione.