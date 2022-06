Al MECSPE 2022 il nuovo kit robotico di finitura plug-and-play di Alumotion

Alumotion espone al MECSPE 2022, dal 9 all’11 giugno a Bologna (padiglione 30, stand 35), la prima cella robotica completa per la finitura di parti di carpenteria. La nuova soluzione, ingegnerizzata internamente presso il laboratorio di Cernusco sul Naviglio, integra un cobot Universal Robots e un terminale FerRobotics, che si possono acquistare in kit con il tool di programmazione dei percorsi Wandelbots.

Il pacchetto contiene anche le istruzioni per la prima installazione. Con Wandelbots Teaching Solution è possibile creare i percorsi di lavoro del cobot semplicemente disegnandoli. Questa operazione richiede pochi secondi e si può fare muovendo il cursore lungo la traccia che si vuole far seguire al robot, oppure riproducendola in aria, anche da remoto in caso di necessità.

Un software molto intuitivo permette di rifinire il tracciato sul display di un iPad. La versatilità del nuovo kit di finitura plug-and-play Alumotion è assicurata dal terminale FerRobotics con sgancio a clip, che consente di cambiare l’elemento di finitura a seconda delle esigenze e dei materiali da lavorare.

Il cobot Universal Robots può essere sganciato in ogni momento per eseguire altre attività, anche in base all’andamento dei carichi della produzione.