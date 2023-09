Zoom AI Companion gratis per gli utenti Premium. Ecco cosa può fare

Lo strumento è in grado di riassumere in tempo reale ciò che è emerso durante le riunioni e di creare una sessione di lavagna per una riunione attraverso suggerimenti testuali, oltre ad altre funzionalità. Zoom IQ for Sales diventa Zoom Revenue Accelerator [...]

Zoom ha iniziato a offrire il suo assistente virtuale Zoom AI Companion senza costi aggiuntivi per gli utenti Premium. La piattaforma di videoconferenze sta aprendo l’accesso al suo assistente virtuale AI.

Cosa può fare Zoom AI Companion

Zoom AI Companion (ex Zoom IQ) è in grado di riassumere in tempo reale ciò che è emerso durante le riunioni e di creare una sessione di lavagna per una riunione attraverso suggerimenti testuali, oltre ad altre funzionalità.

Zoom AI Companion può anche aiutare gli utenti a comporre e riformulare i messaggi di chat e a scrivere e-mail ai clienti sulla base degli appunti delle riunioni.

Gli utenti possono guardare le registrazioni più velocemente grazie agli highlights e ai capitoli intelligenti nell’app Meetings, il che significa che i ritardatari possono facilmente recuperare.

Zoom prevede di lanciare ulteriori funzionalità per AI Companion nei prossimi mesi.

Le funzionalità in arrivo includono una interfaccia conversazionale che consentirà agli utenti di porre domande. Gli utenti potranno inoltre collegare l’interfaccia ad applicazioni di terze parti. Il rilascio dell’interfaccia di chat per Zoom AI Companion è previsto per la primavera del 2024.

Zoom ha iniziato a distribuire l’assistente virtuale a giugno. Un mese prima, la divisione venture dell’azienda ha investito nello sviluppatore di Claude 2, Anthropic, assumendo una quota non rivelata e annunciando l’intenzione di integrare Claude nella sua piattaforma, compreso l’assistente virtuale.

Zoom IQ for Sales cambia nome in Zoom Revenue Accelerator

Zoom ha inoltre annunciato il rilancio del suo software di conversation intelligence Zoom IQ for Sales come Zoom Revenue Accelerator.

Zoom Revenue Accelerator offre ai venditori strumenti di intelligenza artificiale e di analisi per generare approfondimenti dalle interazioni con i clienti.

Il software può essere utilizzato per aiutare i direttori delle vendite a seguire le chiamate, a generare dati sulle performance di vendita e ad aiutare la gestione degli account fornendo funzionalità di ricerca intelligenti.

Secondo Mahesh Ram, responsabile delle applicazioni e dei prodotti di intelligenza artificiale di Zoom, il cambio di nome fa seguito ai commenti dei clienti, secondo i quali “non rifletteva la potenza del prodotto”.

Zoom Revenue Accelerator si arricchisce di alcune nuove funzionalità, tra cui:

un coach virtuale che simula una conversazione reale per accelerare l’onboarding e formare i membri del team di vendita su nuovi prodotti e metodologie.

Deal Risk Signals, che invia avvisi al personale se una determinata trattativa non è andata avanti in un periodo specifico, per aiutare a gestire le pipeline di vendita.

Discover Monthly è un tracker di tendenze che monitora le menzioni dei rivali e riassume le tendenze mensili.

Con i nuovi aggiornamenti sull’intelligenza artificiale, Zoom sta cercando di rendere più facile per le aziende e i consumatori “sfruttare tutti i vantaggi dell’intelligenza artificiale generativa nel nostro lavoro quotidiano”, ha dichiarato Smita Hashim, Chief Product Officer di Zoom.