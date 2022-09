Gli investimenti nell'intelligenza artificiale sono in rapida crescita: l'86% dei fornitori di tecnologia afferma che l'AI sta diventando fondamentale per guadagnare quote di mercato e fidelizzare i clienti. Eppure, solo il 20% delle aziende dispone dell'infrastruttura tecnologica per sfruttarne al meglio il potenziale [...]

Il 77% delle aziende dovrebbe aumentare il proprio budget in tecnologia nel 2023 o mantenerlo stabile; un calo rispetto allo scorso anno, quando il 90% delle aziende dichiarava di aspettarsi di aumentare o mantenere gli stessi budget tecnologici nel 2022. Lo testimonia il terzo rapporto tecnologico globale annuale di Bain, Technology Report 2022 di Bain, basato su ricerche di mercato secondarie, analisi delle informazioni finanziarie disponibili o fornite a Bain and Company e una serie di interviste con i partecipanti del settore.

Secondo Bain, comunque, “la tecnologia continuerà a svolgere un ruolo centrale nell’economia globale, contribuendo a plasmare il modo in cui le aziende di ogni settore creano valore sostenuto per i clienti e gli altri stakeholder”.

Fonte: Bain

Secondo Bain, oltre il 75% dei maggiori investimenti di venture capital degli ultimi anni è andato alle infrastrutture IT e alle società di software aziendali focalizzate sul settore, illustrando il potenziale di innovazione.

Gli investimenti nell’AI crescono man mano che la tecnologia guadagna quote di mercato

Bain rivela inoltre che gli investimenti aziendali nell’intelligenza artificiale (AI) sono in rapida crescita e l’86% dei fornitori di tecnologia afferma che l’AI sta diventando fondamentale per guadagnare quote di mercato e fidelizzare i clienti. Eppure, secondo Bain, solo circa il 20% delle aziende dispone dell’infrastruttura tecnologica per sfruttare al meglio il potenziale dell’AI. Oggi, l’intelligenza artificiale sta coinvolgendo i clienti, plasmando lo sviluppo del prodotto e ha il potenziale per trasformare le industrie insieme ad altre tecnologie Web3. Sebbene queste tecnologie possano portare vantaggi, Bain avverte anche che possono portare implicazioni per le organizzazioni che ignorano le funzionalità Web3.