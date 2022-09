Dal 21 settembre al via le domande di agevolazione del fondo di sviluppo. Le altre risorse andranno a Blockchain e Internet of Things [...]

Dal 21 settembre 2022 è possibile presentare le proposte progettuali finanziabili con il fondo di sviluppo per AI, Blockchain e IoT. Pubblicato dal MISE il 24 giugno 2022, il Decreto Direttoriale contiene modalità e termini per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni nell’ambito del Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, Blockchain e Internet of Things.

La domanda di agevolazione potrà essere inviata a partire dalle ore 10.00 del 21 settembre 2022, utilizzando la procedura che sarà disponibile nel sito internet di Infratel.

Il fondo è volto a perseguire gli obiettivi di politica economica e industriale, anche connessi agli ambiti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica del Piano Transizione 4.0, e ad accrescere la competitività e la produttività del sistema economico affinché i processi di innovazione digitale possano generare crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Cosa finanzia il fondo del MISE

Il fondo del MISE finanzia progetti di ricerca in Italia nelle aree strategiche per lo sviluppo di intelligenza artificiale, Blockchain e Internet of Things o iniziative competitive per il raggiungimento di specifici obiettivi tecnologici e applicativi. I progetti devono essere realizzati nell’ambito di una unità produttiva ubicata sul territorio nazionale.

A chi si rivolge

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese e i centri di ricerca. I soggetti possono presentare, anche congiuntamente (fino a un massimo di 5), progetti realizzati attraverso il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, compresi il consorzio e l’accordo di partenariato.

Le grandi imprese sono ammesse in qualità di capofila e/o di co-proponenti soltanto nell’ambito di progetti che prevedano una collaborazione effettiva con le PMI beneficiarie.

WHITEPAPER Predictive analysis: scopri come la manutenzione degli impianti è cambiata, per sempre. Intelligenza Artificiale IoT

Il bando valuta la qualità delle collaborazioni, in particolare le collaborazioni con Organismi di ricerca, sia in qualità di co-proponenti che in qualità di fornitori di servizi di consulenza.

Quali sono le risorse a disposizione

Sono disponibili complessivamente 45 milioni di euro, ripartiti fra:

25 milioni di euro per progetti volti a favorire lo sviluppo dell’intelligenza artificiale

10 milioni di euro per progetti volti a favorire lo sviluppo della tecnologia Blockchain

10 milioni di euro per progetti di sviluppo delle tecnologie Internet of Things (IoT)

Il 60% delle risorse è riservato ai progetti di ricerca, sviluppo e innovazione proposti da PMI e reti di imprese. Di queste, il 34% è riservata a progetti da realizzare nei territori delle Regioni del Mezzogiorno.