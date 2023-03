I fornitori di servizi cercano di utilizzare la tecnologia alla base di ChatGPT per far risalire la domanda da parte delle aziende, attualmente in calo [...]

Pierluigi Sandonnini giornalista

Microsoft, Google, Amazon stanno spingendo sui nuovi strumenti di intelligenza artificiale generativa che, a loro dire, rivoluzioneranno il lavoro, l’apprendimento e la creatività. E potranno dare impulso alle vendite nelle loro attività di cloud computing.

Microsoft

L’amministratore delegato di Microsoft, Satya Nadella, ha tenuto delle presentazioni alle riunioni di vendita nella sede centrale dell’azienda a Redmond, Washington, e nell’ufficio di New York, su come le aziende possono aumentare l’efficienza utilizzando l’intelligenza artificiale attraverso il suo cloud Azure.

Google

Google ha dichiarato di recente che venderà l’accesso a uno dei suoi maggiori programmi di intelligenza artificiale, il Pathways Language Model (PaLM), agli sviluppatori di software che utilizzano i servizi cloud dell’azienda. I suoi clienti saranno in grado di utilizzarlo per creare chatbot personalizzati o strumenti per riassumere le pagine web.

Sia Microsoft che Google hanno anche detto che stanno inserendo la tecnologia chatbot nei loro programmi software di produttività per ufficio, come Microsoft Word e Google Docs.

La spinta generativa-AI sta avvenendo mentre le aziende stanno affrontando un forte rallentamento della crescita nelle attività di cloud computing, che sono state i principali motori di crescita e, per Amazon e Microsoft, i centri di profitto. Gli analisti si aspettano che la crescita dei ricavi cloud combinati per le tre grandi aziende aumenti del 18% quest’anno. Un dato in calo di quasi la metà rispetto alla crescita dell’anno scorso.

Amazon

Amazon Web Services, il più grande fornitore di servizi cloud, ha registrato una crescita delle vendite del 20% nell’ultimo trimestre, la più bassa mai registrata. Amazon.com ha annunciato all’inizio di marzo che licenzierà 9.000 lavoratori in tutta l’azienda e ha evidenziato proprio la sua divisione di cloud computing come obiettivo dei tagli.

La spesa per cloud computing è in calo

Microsoft, al secondo posto dietro AWS, ha avvertito gli investitori che il suo business cloud sta rallentando. Nadella ha citato i clienti che limitano la loro spesa per il cloud computing per risparmiare denaro.

I fornitori di servizi cloud stanno abbinando promozioni di servizi gratuiti con presentazioni aggressive da parte dei team di vendita per rivolgersi ai clienti attuali e potenziali che stanno iniziando a utilizzare l’intelligenza artificiale generativa. Mentre le aziende tecnologiche hanno a lungo incentrato le loro proposte sulle ultime tendenze della tecnologia, c’è ottimismo che l’AI generativa possa inaugurare una nuova era di crescita del cloud.

Google ha dichiarato che la sua offerta di software AI, precedentemente disponibile solo internamente, sarà inizialmente disponibile per clienti selezionati attraverso il suo cloud e altri potranno unirsi a una lista d’attesa.

”L’intelligenza artificiale sarà una grande opportunità di mercato”, ha dichiarato Thomas Kurian, CEO di Google Cloud Platform. ”Siamo nelle primissime fasi”.

Judson Althoff, Chief Commercial Officer di Microsoft, ha affermato di considerare l’intelligenza artificiale come un acceleratore per i clienti per migrare più sistemi nel cloud.

”Assistiamo a una sferzata di energia dalla forza vendita Microsoft perché questo balzo in avanti nell’intelligenza artificiale generativa è reale”, ha affermato Althoff.

KPMG LLP ha ridotto la crescita della sua spesa per il cloud computing negli ultimi trimestri. Ma quando ha iniziato a lavorare con il programma Azure OpenAI di Microsoft, che consente alle aziende di incorporare la tecnologia OpenAI nei propri prodotti, si è resa conto che avrebbe aumentato la spesa per i servizi di intelligenza artificiale, ha affermato Brad Brown, Chief innovation officer della società di contabilità.

”L’intelligenza artificiale è il vento a favore tanto necessario che molte aziende cloud stavano aspettando. Guiderà i consumi”, ha aggiunto Brown.

Le startup AI più piccole sono potenzialmente nuovi grandi clienti per i fornitori di cloud perché hanno bisogno di grandi quantità di potenza di calcolo per sviluppare ed eseguire le loro app. Circa il 10-20% delle entrate generate dalle app di intelligenza artificiale generativa va alle società cloud, principalmente ai tre maggiori fornitori, secondo le stime della società di venture capital Andreessen Horowitz.

L’AI generativa darà nuovo impulso alle vendite nel cloud computing

I fornitori stanno cercando di attirare le startup dando loro un primo assaggio gratuito dei loro servizi. Google ha più che raddoppiato la quantità di crediti gratuiti che offre ai nuovi clienti di startup AI, coprendo ora fino a 250mila dollari di spesa per il loro primo anno.

Amazon prevede di offrire ad alcune startup AI fino a 300mila dollari di risorse di calcolo gratuite per iscriversi al suo cloud come parte di un nuovo programma per startup di intelligenza artificiale generativa.

Alcuni giganti del cloud, come Microsoft con OpenAI, stanno investendo in startup di intelligenza artificiale per costruire la loro infrastruttura di elaborazione AI e vendersi ai clienti come aziende AI-first.

Anthropic, un rivale di OpenAI che ha rilasciato un nuovo modello di intelligenza artificiale all’inizio di questo mese, ha ricevuto un investimento di oltre 300 milioni di dollari da Google quest’anno e ha accettato di rendere l’unità cloud dell’azienda il suo fornitore di infrastrutture preferito. La società di ricerca ha anche firmato un accordo pluriennale per spendere circa 900 milioni di dollari per i servizi cloud di Google.

Amazon fornisce accesso a modelli di intelligenza artificiale creati da startup come Stability AI, ma ha smesso di fare investimenti simili. La società ha sottolineato ai clienti che offre loro una gamma di scelte nei modelli di intelligenza artificiale, ha detto Swami Sivasubramanian, vicepresidente di AWS. ”L’intelligenza artificiale generativa non esiste senza il cloud”, ha affermato.