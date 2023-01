Metaverso e AI adattiva fra i trend per il 2023 secondo Gartner

La società di analisi ha pubblicato Top Strategic Technology Trends 2023, un elenco studiato per delineare quali tecnologie saranno probabilmente più rilevanti per le aziende nei prossimi 12 mesi. La sostenibilità "attraversa tutte le tendenze tecnologiche per il 2023” [...]

Il metaverso, l’intelligenza artificiale adattiva e la gestione del rischio AI sono tra le principali tendenze tecnologiche strategiche che le organizzazioni devono esplorare nel 2023, secondo Gartner.

La società di analisi ha pubblicato un elenco di tendenze tecnologiche, Top Strategic Technology Trends 2023, che delinea quali tecnologie saranno probabilmente più rilevanti per le aziende nei prossimi 12 mesi.

Le tendenze sono ”costruite attorno a tre temi – ottimizzare, scalare e pioniere – in cui le tecnologie possono aiutare le organizzazioni a ottimizzare la resilienza, le operazioni o la fiducia, scalare soluzioni verticali e consegna dei prodotti e aprire la strada con nuove forme di coinvolgimento, risposte accelerate o opportunità”, afferma Frances Karamouzis, VP analyst di Gartner.

Monetizzare il Metaverso

Da quando Facebook è diventato Meta alla fine del 2021, il mondo degli affari si è infatuato del metaverso, alla ricerca di modi per entrare in questo nuovo mercato.

Questa infatuazione è destinata a continuare nel 2023, secondo Gartner, descrivendola come ”persistente”.

Gli analisti di Gartner affermano di aspettarsi che il metaverso sia indipendente dal dispositivo e non di proprietà di un singolo fornitore.

”Avrà un’economia virtuale di se stesso, abilitata da valute digitali e NFT”, afferma la società.

WHITEPAPER Certificazioni GDPR: tutti i vantaggi per le organizzazioni che vi aderiscono Legal Privacy

Entro il 2027, Gartner prevede che oltre il 40% delle grandi organizzazioni in tutto il mondo utilizzerà una combinazione di Web3, cloud AR e gemelli digitali in progetti basati su metaversi volti ad aumentare i ricavi.

AI adattiva

I sistemi di intelligenza artificiale adattivi sono progettati per ripetere il training e apprendere nuove attività in tempo reale a seconda delle esigenze di implementazione.

Secondo Gartner, l’intelligenza artificiale adattiva dovrebbe essere tra le principali tendenze per il 2023, in quanto tali sistemi possono ”cambiare il loro apprendimento in modo dinamico e adeguare gli obiettivi”.

”Questo li rende adatti per le operazioni in cui i rapidi cambiamenti nell’ambiente esterno o il cambiamento degli obiettivi aziendali richiedono una risposta ottimizzata”.

Sicurezza AI e gestione dei rischi

Poiché le aziende adottano sempre più l’AI, devono essere preparate a gestire i potenziali rischi derivanti dalle implementazioni.

Un recente sondaggio di Gartner negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Germania ha rilevato che il 41% delle organizzazioni ha subito una violazione della privacy dell’AI o un incidente di sicurezza. Tuttavia, lo stesso sondaggio ha rilevato che le organizzazioni che hanno gestito attivamente il rischio, la privacy e la sicurezza dell’AI hanno ottenuto risultati migliori nei progetti di AI.

Entrando nel 2023, gli analisti di Gartner suggeriscono che le aziende devono implementare nuove funzionalità per ”garantire l’affidabilità del modello, l’affidabilità, la sicurezza e la protezione dei dati”.

”La gestione della fiducia, del rischio e della sicurezza dell’AI richiede ai partecipanti di diverse unità aziendali di lavorare insieme per implementare nuove misure”, hanno affermato.

Sostenibilità

Secondo Gartner, la sostenibilità ”attraversa tutte le tendenze tecnologiche strategiche per il 2023”.

Per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità, le organizzazioni hanno bisogno di framework tecnologici sostenibili, secondo Gartner.

I framework dovrebbero aumentare l’efficienza energetica e dei materiali dei servizi IT, consentendo al contempo l’implementazione di tecnologie come la tracciabilità, l’analisi e l’intelligenza artificiale per aiutare i clienti a raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità.

WHITEPAPER Le fasi del mining: stabilire un obiettivo e la criptovaluta. Scopri di più Blockchain Criptovalute

”Nel 2023, fornire tecnologia non sarà sufficiente”, dichiara David Groombridge, VP analyst di Gartner. ”Ogni investimento tecnologico dovrà essere confrontato con il suo impatto sull’ambiente, tenendo conto delle generazioni future. Sostenibile per impostazione predefinita come obiettivo richiede una tecnologia sostenibile”.