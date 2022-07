MADEpossible, due appuntamenti virtuali per l’Industry 4.0

Incontri online per riflettere sull’evoluzione del digital manufacturing e dell’intelligent asset management nell’industria manifatturiera, organizzati da MADE Competence Center [...]

Due appuntamenti dedicati al mondo manifatturiero, organizzati da MADE, Competence Center Industria 4.0, SAP e i suoi partner all’interno dell’iniziativa #MADEpossible. Obiettivo, offrire alle aziende italiane, alle associazioni di categoria e a esperti del mondo accademico un’opportunità per confrontarsi sulle dinamiche che l’ecosistema produttivo deve oggi affrontare nella creazione di supply chain sostenibili, gestione intelligente degli asset aziendali e digitalizzazione dei processi produttivi e di business.

Il 13 luglio, alle ore 11.30, si tiene l’evento online “Asset Intelligenti, skill e capitale umano a servizio della fabbrica interconnessa”, che affronterà il tema dell’utilizzo strategico delle tecnologie digitali per la gestione e la pianificazione intelligente degli asset aziendali per portare vantaggi concreti come una migliore capacità di previsione delle attività di manutenzione dei macchinari, una diminuzione dei costi dell’energia, una riduzione dei tempi di fermo macchina, una riduzione dei fattori di rischio, e un miglioramento del livello del field service.

Parteciperanno all’incontro: Giacomo Coppi, Head of Digital Supply Chain and Manufacturing, SAP Italia e Grecia, insieme a Sergio Botti, Platforms and Software management, Ansaldo Energia, Giuseppe Lesce, Presidente di Federmacchine e Adalberto Polenghi, Assistant professor del Politecnico di Milano.

Il 14 luglio, sempre alle 11.30, si terrà l’appuntamento “Prodotti e fabbriche Intelligenti per una manifattura più competitiva e sostenibile” in cui si parlerà di digital manufacturing e più specificamente della capacità di sviluppare e implementare una strategia Industry 4.0 efficace.

All’incontro parteciperanno: Giorgio Balzarotti, Responsabile Amministrazione-finanza e Sistemi Informativi, Elettronica Aster, Alessandro Bortesi, Direttore di Stabilimento, BCS Group, Anna De Carolis, Responsabile area progetti di ottimizzazione dei processi e di trasformazione digitale, Politecnico di Milano, Alessandro Maggioni, Direttore Area Tecnica, ANIMA, accompagnati da Giacomo Coppi di SAP.

“Come Competence Center siamo sempre entusiasti di organizzare e prendere parte a eventi dove l’alta qualità degli speaker e i relativi contenuti rappresentano un valore aggiunto per le imprese partecipanti. Oltre a gestire i progetti di trasferimento tecnologico, la nostra struttura ha la missione di fare orientamento e divulgare le tematiche relative alla fabbrica 4.0. Con il programma #MADEpossible evidenziamo il rapporto tra tecnologia, settore manifatturiero e sostenibilità. Inutile poi sottolineare che queste sono ottime occasioni per stringere rapporti con nuove aziende e valutare la fattibilità di nuovi progetti”, commenta Davide Polotto, responsabile dei rapporti con le imprese presso il Competence Center.

MADE Competence Center Industria 4.0 è un ecosistema che propone un modello di fabbrica digitale a supporto delle imprese manifatturiere che vogliono intraprendere progetti di innovazione in ottica di Industria 4.0.