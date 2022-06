La banca Intesa SanPaolo fa nascere a Torino il laboratorio Centai sull’intelligenza artificiale. Lo rende noto lo stesso istituto in una nota. La missione di Centai è “aiutare la classe dirigente – si legge nella nota – a prendere decisioni razionali basandosi sulla migliore informazione possibile, sui dati migliori, sulle metodologie più efficaci, sugli strumenti computazionali più avanzati e sulle menti più brillanti”.

Obiettivo: andare oltre il machine learning e attrarre nuovi talenti nell’AI

“Intesa Sanpaolo, grazie a questa ambiziosa iniziativa in collaborazione con eccellenze scientifiche internazionali, vuole aprire nuove strade nel campo dell’Artificial Intelligence – dichiara Carlo Messina, Consigliere Delegato e Ceo di Intesa Sanpaolo. “Il nuovo laboratorio Centai, avvalendosi dello studio e del contributo degli scienziati, potrà attrarre nuovi talenti. Un contributo concreto al territorio, un impegno costante verso la formazione e la crescita di nuove professionalità e competenze, un ulteriore passo per rendere il nostro gruppo leader anche in ambito tecnologico”.

“La conoscenza oggi si basa sui dati e sul saperli processare in modo intelligente, rapido, efficiente – afferma Mario Rasetti, Chair del Comitato Scientifico di Centai . “È una vera rivoluzione, già in pieno svolgimento. Ciò che Centai si propone è di diventare il supporto proattivo a questa intelligenza, con l’AI: con la ricerca di base sui fondamenti dell’AI e l’identificazione dei determinanti dei processi causali, per una comprensione più profonda del ruolo strutturale del ‘comportamento’; ricorrendo a strumenti come la teoria dei linguaggi naturali, le scienze cognitive, le neuroscienze; mirando oltre il machine learning”.

Il board di Centai

Il laboratorio Centai avrà sede nel grattacielo di Banca Intesa SanPaolo a Torino, progettato da Renzo Piano. Il Cda sarà composto da Marco Ciurcina (Presidente), Paolo Benanti, Francesco Bonchi, Filippo Raiteri e, in rappresentanza di Intesa Sanpaolo, Paolo Maria Vittorio Grandi (Chief Governance Office), Stefano Barrese (Responsabile Divisione Banca dei Territori) e Massimo Proverbio (Chief IT Digital Innovation Officer).