Con sei keynote speech, otto tavole rotonde e trenta relatori, la 22esima edizione del Convegno Annuale ANRA (Associazione Nazionale Risk manager e responsabili Assicurativi), in programma il 24 e 25 ottobre 2022 all’Allianz MiCo – Milano Convention Centre, si preannuncia ricca di spunti di riflessione per le centinaia di iscritti esperti nel campo della gestione del rischio. Un appuntamento a cui prenderanno parte le voci di maggior rilievo nell’analisi e nell’applicazione dell’intelligenza artificiale e dei Big data nei differenti settori della vita quotidiana e del panorama economico attuale. Il tema di quest’anno è “L’ecosistema digitale del rischio”.

Il Convegno prevede la presenza di sei keynote speech che analizzeranno le seguenti tematiche:

– Le opportunità del digitale per le assicurazioni e il modello Lifetime, Partner 24 del Gruppo Generali a cura di Bruno Scaroni – Group Chief Transformation Officer, Generali.

– Il ruolo dell’intelligenza artificiale e dell’innovazione a supporto della gestione integrata del rischio, a cura di Ashish Umre – Head of Artificial Intelligence ed Innovation Leader, AXA XL.

– Il futuro del Risk management nell’era digitale, a cura di Fabrizio Sarrocco – Finance & Risk Lead Italy, Eastern Europe and Greece di Accenture.

– Sfide per l’affidabilità, la safety e la sicurezza di sistemi autonomi guidati da intelligenza artificiale, a cura di Cecilia Metra – direttore IEEE 2022-2023 e vicepresidente della Scuola di Ingegneria dell’Università di Bologna.

– AIG sull’IA: il potenziale dell’intelligenza artificiale generale secondo un assicuratore leader a livello globale, a cura di Enrico Savoia – Head of Broker Engagement EMEA, AIG.

– What digitisation really means for insurance – and you, a cura di Santiago Sanchez – Head of digital EMEA, CHUBB.

Prevista l’area espositiva, con oltre 30 stand, dove incontrare i principali stakeholder del mondo assicurativo e di risk management.

Per ulteriori approfondimenti, il programma delle due giornate qui.

La partecipazione è gratuita per gli Associati ANRA.