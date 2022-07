L’intelligenza artificiale entra in fabbrica per assistere operatori e management direttamente sulle linee di produzione, ottimizzando i tempi operativi e aumentando la sicurezza sul lavoro [...]

L’azienda milanese Userbot – piattaforma di AI che automatizza le conversazioni tra utenti e aziende tramite chat, chiamate vocali e Umani Digitali migliorando il servizio clienti e aumentando le vendite – annuncia la collaborazione con Miflex S.p.A. – azienda brianzola leader mondiale nella produzione di tubi flessibili raccordati – con l’introduzione in fabbrica della tecnologia degli Umani Digitali che supporterà la rivoluzione digitale del brand direttamente nelle proprie linee di produzione, al fine di ottenere rendimenti significativi e di ottimizzare i sistemi di sicurezza già disponibili.

Cosa sono gli Umani Digitali

Gli Umani Digitali sono totem con avatar fotorealistici, che usano un tono di voce umano e il linguaggio del corpo per rispondere alle conversazioni con gli utenti sia online sia offline. In Miflex gli Umani Digitali di Userbot sono stati integrati nelle linee di produzione. L’interazione avviene tramite una chat potenziata dall’intelligenza artificiale, in cui è possibile ottenere assistenza e informazioni, ovvero essere guidati nelle procedure da seguire e nelle attività da compiere in fabbrica, per assicurare un corretto ed efficiente processo produttivo; tutto in modo semplice e intuitivo, mantenendo il tocco umano.

Ad esempio, gli Umani Digitali guidano gli operatori nei diversi processi operativi, consentendo all’azienda, che opera con 40 linee completamente automatizzate, di aumentare l’efficienza delle stesse. La tecnologia di Userbot assiste gli operatori nella risoluzione delle problematiche di produzione, suggerendo le procedure da seguire in caso di guasti o malfunzionamenti, coadiuvandoli anche nella gestione dei controlli qualità.

L’introduzione della tecnologia di Userbot permetterà anche l’ottimizzazione dei sistemi di sicurezza sul lavoro; infatti, in Miflex ogni totem presente nei reparti produttivi ha un pulsante rosso ben visibile; quando premuto, gli assistenti virtuali si attivano, a seconda della tipologia di infortunio, per assistere gli operatori nella gestione dell’emergenza, avvisando autonomamente il responsabile della sicurezza dello stabilimento. Alla fine di ogni turno, l’assistente virtuale estrae i dati della giornata lavorativa e li invia al sistema informatico dell’amministrazione.

L’applicazione dell’AI nelle operazioni industriali

Un recente studio pubblicato da McKinsey & Company dedicato all’applicazione dell’intelligenza artificiale nelle operazioni industriali (McKinsey&Company, Operations Practice “Toward smart production: Machine intelligence in business operations”, febbraio 2022) rivela che le realtà manifatturiere, grazie all’impiego dell’AI, possono ottenere un incremento fino al 17% nell’efficienza e si prospetta in termini di fatturato un +9%. Per il tempo che intercorre tra l’ideazione di un prodotto e la sua effettiva commercializzazione (Time-to-Market) il report prevede un miglioramento del 13%, a fronte di una riduzione dei costi del 14% e dell’impatto ambientale pari al 9%.