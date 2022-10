Il settore è previsto in crescita con un tasso annuale dell’11%, trainato dai progressi nelle reti neurali artificiali e dalla disponibilità di chip creati appositamente per i processi di intelligenza artificiale. Lo attestano i dati di GlobalData [...]

Il mercato globale della computer vision raggiungerà il valore di 32,8 miliardi di dollari nel 2030, in crescita dell’11% anno su anno rispetto agli attuali 12,5 miliardi di dollari. Lo attesta l’ultimo report di GlobalData, che analizza il boom del volume dei dati visivi, trainato dai progressi nelle reti neurali artificiali e dalla disponibilità di chip creati appositamente per i processi di intelligenza artificiale.

“La prossima frontiera per la computer vision è rappresentata dai veicoli autonomi e dai robot mobili autonomi (Amr), in quanto il livello di intelligenza di base richiesto è notevolmente superiore a quello necessario per riconoscere i volti o leggere i codici a barre – spiega Josep Bori, direttore di ricerca di GlobalData Thematics Intelligence. “È necessaria una rappresentazione interna tridimensionale del mondo, una consapevolezza spaziale e capacità di pianificazione e ragionamento. I veicoli completamente autonomi non sono previsti prima del 2035, soprattutto a causa di queste sfide. Ma la concorrenza in questi campi si intensificherà nei prossimi anni”.

Le sfide etiche e normative della computer vision

L’utilizzo della computer vision nel riconoscimento facciale aumenterà le divergenze sugli standard e sugli approcci normativi, per motivi etici e politici. Questo, secondo GlobalData, determinerà un disaccoppiamento della catena di fornitura nel segmento computer vision, come è già in corso nei semiconduttori.

WHITEPAPER Porta il tuo Contact Center ad un livello successivo con speech analytics e sentiment analysis Intelligenza Artificiale Marketing

La computer vision sta alimentando anche l’escalation delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, in quanto si basa su chip di intelligenza artificiale: la disputa commerciale in corso tra i due Paesi, con il divieto dell’export di tecnologie verso Pechino, inciderà sul panorama competitivo del settore della computer vision.