Axyon AI, Massimo Tosato entra nell’Advisory Committee

Axyon AI, società fintech operante nel settore dell’intelligenza artificiale per l’industria dell’asset management, annuncia la nomina di Massimo Tosato all’interno del proprio Advisory Committee.

Tosato entra in Axyon AI per accompagnare la fintech italiana nel suo percorso di crescita e sviluppo, grazie alla sua ampia esperienza nel settore dell’asset management e delle fintech.

Axyon AI fornisce ai gestori patrimoniali soluzioni predittive di AI e deep learning, per migliorarne le performance dei piani di investimento attraverso l’accesso a previsioni e strategie basate sull’intelligenza artificiale. L’azienda, inoltre, collabora strettamente con la facoltà di Ingegneria Informatica e IA dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

Chi è Massimo Tosato

Massimo Tosato porta con sé una grande esperienza, dopo aver ricoperto diversi ruoli apicali all’interno di Schroders PLC, tra cui quello di amministratore delegato di Schroder Investment Management Ltd e vicepresidente esecutivo di Schroders PLC. In qualità di imprenditore, Tosato ha anche fondato una serie di società, tra cui Cominvest-Compagnia Internazionale di Investimenti, boutique privata di investment banking e gestione patrimoniale. Nel settore no-profit, ha fatto parte per trent’anni del consiglio di amministrazione della Columbia University’s Business School, a New York. Attualmente ricopre il ruolo di presidente del CdA di M&G Group ltd, M&G Investment Management e M&G Alternative Investment Management, e non-Executive Director di M&G PLC, società quotata a Londra.

Massimo Tosato, in occasione della nomina, ha dichiarato: ”Sono lieto di entrare in questa giovane e straordinaria realtà. L’IA ha un incredibile potenziale nel miglioramento dei risultati e ha inoltre dimostrato di essere un alleato cruciale per l’evoluzione dell’asset management.”