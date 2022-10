L'evento è in programma il 28 ottobre a Milano presso Le Village by CA (Corso di Porta Romana 61), organizzato da expertAI [...]

Language powers business. I dati non strutturati espressi in linguaggio naturale (contenuti in email, documenti, news, pagine web, social media, contratti, atti amministrativi ecc.) sono al centro dei processi organizzativi. Non basta però avere tante informazioni a disposizione: serve comprenderle, analizzarle, estrarre tutto il valore che possono offrire. Se ne discute all’evento AI Day: la via italiana all’Artificial Intelligence ibrida applicata al linguaggio, in programma il 28 ottobre a Milano dalle 9.30 alle 14.00 presso Le Village by CA (Corso di Porta Romana 61).

L’evento

L’evento prevede una mezza giornata di presentazioni e workshop dedicati all’artificial intelligence in ambito aziendale e della Pubblica Amministrazione, con l’intervento di testimonial ed esperti di settore. Sarà l’occasione per proporre spunti, riflessioni, demo ed esempi concreti di impiego dell’AI in svariati processi, come gestione delle email, assistenza clienti, interazione digitale, analisi della documentazione, gestione dei rischi, corporate intelligence e molte altre attività che possono trarre vantaggi immediati dall’intelligenza artificiale applicata al linguaggio.

Prenderanno parte all’evento: Marco Varone, Fondatore e CTO di expert.ai, con una panoramica su stato dell’arte, trend attuali e prospettive future dell’artificial intelligence (in particolare sui vantaggi di business del Natural Language Understanding NLU). A seguire, Luca Scagliarini, Chief Product Officer di expert.ai, Alessandro Monico, VP Italy Sales Corporate Division di expert.ai, Sara Salvatore, Head of Automation di Zurich Insurance, Marco Ceccolini, Responsabile Funzionamento della PA, Semplificazione e Digitalizzazione di Aria S.p.A.

WHITEPAPER Come l'AI può rendere più performante ed efficace una strategia di Marketing? CRM Intelligenza Artificiale

L’evento terminerà con un momento di networking e un light lunch offerto a tutti i partecipanti.

Per partecipare all’evento AI Day occorre compilare il form.