Toyota Research Institute presenta uno strumento di progettazione di veicoli basato sull’AI generativa

I progettisti possono integrare implicitamente i vincoli del veicolo, come la resistenza aerodinamica, le dimensioni del telaio, l'altezza di marcia e le dimensioni dell'abitacolo, che influiscono sulla maneggevolezza, sull'ergonomia e sulla sicurezza, per migliorare la generazione dell'immagine [...]

Pierluigi Sandonnini giornalista

Il Toyota Research Institute (TRI) ha presentato un innovativo strumento di intelligenza artificiale generativa (AI) che mira a migliorare il processo creativo dei progettisti di veicoli. Lo strumento consente ai progettisti di generare schizzi di design attraverso suggerimenti testuali, incorporando precisi attributi stilistici come “elegante”, “simile a un SUV” e “moderno”. Inoltre, i progettisti possono ottimizzare le metriche quantitative delle prestazioni per creare un primo schizzo di prototipo.

L’azienda ha dichiarato che questa innovazione consentirà ai progettisti di esplorare la propria creatività, garantendo al contempo uno sviluppo efficiente ed efficace del design.

I ricercatori del TRI hanno anche pubblicato due documenti che descrivono come la tecnica sviluppata possa essere incorporata in altri modelli di intelligenza artificiale generativa basati sul testo e sulle immagini. Questi documenti fanno luce sul processo di generazione delle immagini dello strumento.

Il team ha unito i principi della teoria dell’ottimizzazione, ampiamente utilizzata nell’ingegneria assistita da computer, con l’AI generativa basata su testo e immagini. Il risultato è che l’algoritmo consente ai progettisti di ottimizzare i vincoli ingegneristici conservando i suggerimenti stilistici basati sul testo per il processo di AI generativa.

Toyota Research Institute: migliorare la generazione di immagini

I progettisti possono ora integrare implicitamente i vincoli del veicolo, come la resistenza aerodinamica, che influisce direttamente sull’efficienza dei consumi, e le dimensioni del telaio, come l’altezza di marcia e le dimensioni dell’abitacolo, che influiscono sulla maneggevolezza, sull’ergonomia e sulla sicurezza, per migliorare la generazione della loro immagine.

WHITEPAPER Le 4 fasi in cui l’AI migliora la gestione degli ordini. Scoprile nella guida inedita! Acquisti/Procurement Amministrazione/Finanza/Controllo

“Gli attuali strumenti di AI generativi da testo a immagine si concentrano principalmente sull’aderenza alle linee guida stilistiche del progettista quando generano potenziali immagini”, dichiarato Avinash Balachandran, direttore della divisione Human Interactive Driving (HID) del Toyota Research Institute. “La nostra tecnica consente agli utenti di incorporare e ottimizzare esplicitamente i vincoli di sovra-ingegneria, come la resistenza aerodinamica o l’altezza di marcia, generando al contempo immagini che aderiscono alle linee guida stilistiche del progettista”.

Balachandran ha affermato che tali tecniche potrebbero accelerare la creazione di nuovi progetti, bilanciando i compromessi tra estetica e ingegneria in modo più rapido ed efficiente.

“Qualsiasi progettista può utilizzare strumenti di intelligenza artificiale generativa per trarre ispirazione, ma questi strumenti non sono in grado di gestire le complesse considerazioni ingegneristiche e di sicurezza che riguardano l’effettiva progettazione di un’auto”, ha aggiunto. “Per costruire veicoli sicuri e affidabili, i nostri progetti devono soddisfare i requisiti ingegneristici. L’aggiunta di vincoli all’AI generativa consente essenzialmente all’utente di aggiungere delle guide ai progetti generativi dell’AI”.

Il progetto di AI generativa del Toyota Research Institute

Il progetto è iniziato circa un anno e mezzo fa, spinto dai progressi degli strumenti di AI generativa da testo a immagine che consentivano agli utenti di inserire una richiesta e in risposta generare un’immagine in linea con le indicazioni stilistiche fornite.

Toyota ha dichiarato che durante le sessioni di ideazione con i progettisti, un’idea che ha risuonato con loro è stata quella di un “assistente AI” che propone nuovi progetti sfruttando diversi flussi di dati. È nata così l’idea di integrare l’AI generativa in uno strumento che incorpora diversi flussi di dati, compresi i vincoli ingegneristici, per generare progetti innovativi.

“Integrando la tecnologia di AI generativa, abbiamo scoperto che i progettisti sono stati in grado di concentrarsi sull’identificazione dei vincoli e degli aspetti stilistici importanti del progetto, con la certezza che i vincoli ingegneristici sono stati rispettati”, dichiarato Charlene Wu, direttore senior della divisione Human-Centered AI (HCAI) del Toyota Research Institute. “Riteniamo che il nostro strumento consenta loro di dedicare più tempo alla parte del processo di progettazione che apprezzano di più e a cui possono aggiungere il massimo valore”.

Toyota Research Institute Unveils New Generative AI Technique for Vehicle Design

Guarda questo video su YouTube

Video Toyota Research Institute

Il prossimo passo di Toyota

L’azienda ha annunciato che, sebbene la tecnologia sia attualmente in fase di ricerca, sta collaborando con i team di Toyota per integrare questo strumento nel processo di progettazione e sviluppo dei veicoli. TRI ha dichiarato che continuerà la ricerca per migliorare la qualità della vita degli individui e della società.