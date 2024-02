Safer Internet Day 2024, focus sull’AI

L’intelligenza artificiale è stato il tema portante della Giornata mondiale per la sicurezza in Rete (Safer Internet Day 2024), promossa dalla Commissione Europea e celebrata in contemporanea in oltre 100 nazioni il 6 febbraio. L’iniziativa è stata organizzata dalla Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico che, dal 2012, coordina il Safer Internet Centre italiano “Generazioni Connesse”, attraverso il quale sono promosse numerose attività sul tema della sicurezza in Rete e sull’uso positivo degli strumenti digitali. E’ stato possibile seguire la manifestazione in diretta streaming sul canale YouTube del MIM.

Safer Internet Day 2024

L’obiettivo del Safer Internet Day 2024 è quello di condurre una riflessione sui rischi e le opportunità della Rete con gli stessi protagonisti della comunità scolastica, studenti, docenti, insieme a stakeholder pubblici e privati..

La ricerca

Anche quest’anno il Safer Internet Centre ha realizzato una ricerca, a cura di Skuola.net e delle Università di Firenze e Roma La Sapienza, al fine di fotografare le competenze e le abitudini di circa 2.000 tra studentesse e studenti. Dalla ricerca è emerso tra l’altro, che due adolescenti su tre hanno già fatto uso di applicazioni basate sull’intelligenza artificiale “generativa” come ChatGPT.

Temi del SID 2024

Ogni anno il Safer Internet Day mira a sensibilizzare la responsabilità di ciascuno per rendere Internet uno strumento positivo per tutti. Il tema principale dell’attuale edizione è l’intelligenza artificiale, analizzata a partire dalle sue applicazioni e implicazioni, in termini di opportunità e rischi, all’interno dei seguenti 5 ambiti:

Adescamento, privacy e diritto d’immagine Metaverso. BES e tecnologie applicate Intelligenza artificiale e mestieri del futuro Gaming.

Concorrono all’organizzazione, lo Youth Panel e il Teacher Panel, i gruppi di consultazione rispettivamente formati da giovani e da docenti, del Safer Internet Centre, e autorevoli ospiti chiamati a un approfondimento e a un confronto sui temi proposti.

SID - Safer Internet Day 2024

Guarda questo video su YouTube Video: Safer Internet Day 2024

Campagna di comunicazione “Il mese della Sicurezza in Rete”

Con il SID 2024 è iniziata la settima edizione della campagna “Il Mese della Sicurezza in Rete”. Durante tutto il mese di febbraio le scuole interessate a partecipare ad attività formative e di sensibilizzazione relative all’uso consapevole degli strumenti digitali potranno trovare informazioni relative agli eventi organizzati da associazioni, istituzioni ed aziende sul sito: SIC Italia – SID – Safer Internet Day 2024 (generazioniconnesse.it)