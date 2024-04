Qualcomm Technologies ha svelato la piattaforma mobile Snapdragon 7+ Gen 3. Questa nuova offerta introduce l’intelligenza artificiale generativa on-device nella famiglia Snapdragon 7, supportando una vasta varietà di modelli di intelligenza artificiale, inclusi i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) come Baichuan-7B, Llama 2, Gemini Nano e Zhipu ChatGLM. La Snapdragon 7+ Gen 3 non solo potenzia le capacità di intrattenimento con nuove funzionalità selezionate da Snapdragon Elite Gaming per la serie 7 – come Game Post Processing Accelerator e Adreno Frame Motion Engine 2 che ottimizzano gli effetti del gioco e l’upscaling dei contenuti – ma offre anche straordinarie funzionalità fotografiche grazie al suo ISP cognitivo a 18 bit leader nel settore.

Supporto per funzioni avanzate di Gen AI on-device

“Abbiamo avviato l’ultima espansione della serie 7 per portare l’intrattenimento a un nuovo livello per i consumatori, integrando tecnologie all’avanguardia per esperienze sempre più coinvolgenti”, ha affermato Chris Patrick, Senior Vice President e General Manager of mobile handsets presso Qualcomm Technologies, Inc. “Snapdragon 7+ Gen 3 offre supporto per funzioni avanzate di intelligenza artificiale generativa on-device e garantisce prestazioni ed efficienza energetica elevate, introducendo per la prima volta il Wi-Fi 7 nella serie Snapdragon 7”.

“Siamo entusiasti di annunciare che OnePlus sarà uno dei primi marchi di smartphone a implementare la rivoluzionaria piattaforma mobile Snapdragon 7+ Gen 3”, ha dichiarato Louis Li, presidente di OnePlus China. “Grazie a questa potente piattaforma, non vediamo l’ora di fornire ai nostri clienti, tra le altre cose, un’intelligenza del dispositivo senza precedenti, esperienze di gioco straordinarie e capacità fotografiche eccezionali”.

La Snapdragon 7+ Gen 3 sarà adottata inizialmente dai principali OEM, tra cui OnePlus, Realme e Sharp, con l’annuncio del primo dispositivo previsto nei mesi a venire.

Qualcomm annuncia anche la piattaforma mobile Snapdragon 8s Gen 3

Qualcomm Technologies ha annunciato anche la piattaforma mobile Snapdragon 8s Gen 3, che offre le funzionalità più ricercate della serie 8 a un maggior numero di smartphone flagship Android, per esperienze di alto livello. Le caratteristiche principali delle ultime piattaforme di livello premium includono il supporto di potenti funzioni AI generative sul dispositivo, un ISP sempre sensibile, giochi mobile iperrealistici, connettività rivoluzionaria e audio ad alta definizione senza perdite.

La piattaforma supporta un’ampia gamma di modelli di intelligenza artificiale, tra cui i più diffusi modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) come Baichuan-7B, Llama 2 e Gemini Nano.