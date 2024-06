Nvidia supera Apple e Microsoft in capitalizzazione grazie all’AI

Nvidia supera Apple e Microsoft diventando l’azienda più quotata al mondo. Un momento storico per il produttore di chip statunitense, che suggella una crescita esplosiva alimentata dall’entusiasmo degli investitori per l’intelligenza artificiale. Il CEO di Nvidia, Jensen Huang, afferma che la sua azienda è al centro di una nuova “rivoluzione industriale”, scatenando il potere dell’intelligenza artificiale generativa per trasformare l’economia globale.

Nvidia sorpassa Microsoft e Apple

Nvidia ha sorpassato Microsoft e Apple diventando la società più quotata al mondo, dopo mesi di crescita esponenziale del prezzo delle sue azioni, spinta dalla domanda dei suoi chip e da un frenesia degli investitori per l’intelligenza artificiale. Le azioni dell’azienda sono salite del 3,5% a 135,58 dollari il 18 giugno, portando la sua capitalizzazione di mercato a 3,34 trilioni di dollari e superando i due giganti tecnologici che da tempo si contendono la posizione di leader nei mercati azionari statunitensi.

Un successo alimentato dalla corsa all’intelligenza artificiale

Nvidia è stata il principale beneficiario di un boom nella domanda di chip in grado di addestrare ed eseguire potenti modelli AI generativi come ChatGPT. In meno di due anni, si è trasformata da una società da 300 mld di dollari alle prese con un eccesso di chip aggravato da un crollo della criptovaluta in una delle aziende tecnologiche più potenti al mondo, con altri giganti della Silicon Valley in fila per assicurarsi i suoi ultimi prodotti. I suoi enormi guadagni azionari hanno guidato da soli circa un terzo dell’aumento del 14% da inizio anno nell’indice di riferimento S&P 500, in una corsa che ha sorpreso persino gli osservatori più ottimisti.

“Questo è ora lo spirito animale, è l’emozione umana che prende il sopravvento”, ha detto Ted Mortonson, stratega tecnologico presso Baird. “Nvidia è un’azienda fantastica, non fraintendetemi. Ci sono molti driver [per l’azione]… ma il 40% in un mese, non è normale”.

Nvidia, dai videogame all’AI

Fondata 31 anni fa per costruire schede grafiche per videogiochi, l’azienda con sede nella Silicon Valley ha visto negli ultimi anni trimestri di enorme crescita dei ricavi, annunciando un aumento anno su anno del 265% a febbraio e del 262% a maggio. Le sue azioni sono salite di circa il 170% dall’inizio dell’anno.

Il CEO di Nvidia, Jensen Huang, ha dichiarato che la sua azienda è al centro di una nuova “rivoluzione industriale”, scatenando il potere dell’intelligenza artificiale generativa per trasformare tutti i settori dell’economia globale con il calcolo intelligente. Google, Microsoft e Amazon hanno tutti acquistato la sua serie Hopper di unità di elaborazione grafica per i loro servizi cloud.

L’ecosistema software di Nvidia, Cuda, che offre strumenti per gli sviluppatori che utilizzano i suoi chip, consolida la sua supremazia. Nel frattempo sta lanciando la sua nuova generazione di chip Blackwell più potenti, con Huang che promette un “ritmo annuale” di nuove uscite. I concorrenti come AMD e Intel hanno lanciato chip AI in competizione ma non sono ancora riusciti a erodere significativamente la quota di mercato dominante di Nvidia.

“Qualcuno deve essere il numero uno, e non è che l’azione per Nvidia sia salita tutta da sola – i finanziamenti sono saliti ancora di più”, ha detto Stacy Rasgon, analista dei chip presso Bernstein. “Non ho mai visto nulla di simile in termini di economia reale che lo sta guidando. È piuttosto sorprendente”.

Una predominanza del mercato che preoccupa gli analisti

La corsa a capitalizzare l’opportunità dell’intelligenza artificiale generativa ha travolto il settore tecnologico. Alla sua conferenza annuale degli sviluppatori la scorsa settimana, Apple si è unita, annunciando la sua suite di modelli generativi da incorporare nei suoi nuovi sistemi operativi e firmando un importante accordo di partnership con OpenAI. L’aumento dell’influenza di Nvidia sugli indici azionari più ampi ha alimentato le preoccupazioni sulla sostenibilità a lungo termine della corsa del mercato, ma pochi analisti o investitori prevedono una inversione a breve termine. Dei 72 analisti Nvidia seguiti da Bloomberg, solo uno ha valutato l’azione come una “vendita”.

“Questa predominanza del mercato è davvero preoccupante… siamo a livelli di concentrazione che non abbiamo avuto dal 1999 – questo è problematico”, ha detto Hans Olsen, direttore degli investimenti presso Fiduciary Trust, il gestore patrimoniale da 23 mld di dollari. “Ma se pensate alla bolla tecnologica che è andata dal 1997 fino a marzo 2000, aveva una lunga pista di lancio. Anche questa ne ha ancora”.

Nvidia è solo la 12esima azienda di sempre a guidare l’S&P 500 dalla sua nascita nel 1926. Apple e Microsoft si contendono la posizione di azienda più quotata negli Stati Uniti – e spesso nel mondo – da più di un decennio. L’ultima volta che un’azienda statunitense è riuscita a valere più di entrambe è stato nel 2011, quando ExxonMobil è stata l’azienda più quotata del paese.