Nvidia: fatturato trimestrale record a 30 mld di dollari, +122% rispetto allo scorso anno

Nvidia annuncia i risultati finanziari per il secondo trimestre dell’anno fiscale 2025: fatturato trimestrale record di 30 miliardi di dollari, in crescita del 15% rispetto al Q1 e del 122% rispetto a un anno fa. Fatturato trimestrale record di data center di 26,3 miliardi di dollari, in crescita del 16% rispetto al Q1 e del 154% rispetto a un anno fa. Il 28 agosto Nvidia ha reso noti i tanto attesi risultati trimestrali, confermando le aspettative.

Nvidia, risultati record grazie ai data center globali

Per il trimestre, l’utile GAAP per azione diluita è stato di 0,67 dollari, in aumento del 12% rispetto al trimestre precedente e del 168% rispetto a un anno fa. L’utile non-GAAP per azione diluita è stato di 0,68 dollari, in aumento dell’11% rispetto al trimestre precedente e del 152% rispetto a un anno fa.

“La domanda di Hopper rimane forte e l’attesa per Blackwell è incredibile”, ha dichiarato Jensen Huang, fondatore e Ceo di Nvidia. “Nvidia ha raggiunto ricavi record grazie ai data center globali che stanno lavorando a pieno regime per modernizzare l’intero stack di elaborazione con l’accelerazione dell’elaborazione e l’intelligenza artificiale generativa”.

“I campioni Blackwell vengono spediti ai nostri partner e clienti. Spectrum-X Ethernet for AI e Nvidia AI Enterprise sono due nuove categorie di prodotti che raggiungono una scala significativa, dimostrando che Nvidia è una piattaforma full-stack e su scala di data center. Nell’intero stack e nell’intero ecosistema, stiamo aiutando i produttori di modelli di frontiera a utilizzare i servizi Internet di consumo e ora le imprese. L’intelligenza artificiale generativa rivoluzionerà ogni settore”.

Nella prima metà dell’anno fiscale 2025 Nvidia ha restituito agli azionisti 15,4 mld di dollari

Durante la prima metà dell’anno fiscale 2025, Nvidia ha restituito 15,4 miliardi di dollari agli azionisti sotto forma di azioni riacquistate e dividendi in contanti. Alla fine del secondo trimestre, la società aveva 7,5 miliardi di dollari rimanenti sotto l’autorizzazione al riacquisto di azioni. Il 26 agosto 2024, il Consiglio di Amministrazione ha approvato ulteriori 50 miliardi di dollari di autorizzazione al riacquisto di azioni, senza scadenza.

Nvidia pagherà il prossimo dividendo trimestrale in contanti di 0,01 dollari per azione il 3 ottobre 2024 a tutti gli azionisti registrati il 12 settembre 2024.

Il 7 giugno 2024, Nvidia ha completato un frazionamento azionario a termine dieci a uno. Tutti gli importi relativi alle azioni e per azione presentati sono stati rettificati retroattivamente per riflettere lo stoc k split.

Riepilogo Q2 anno fiscale 2025

GAAP (in milioni di dollari, escluso l’utile per azione)

per azione) Q2 FY25 Q1 FY25 Q2 FY24 Q/Q Y/Y Revenue 30.040 26.044 13.507 Up 15% Up 122% Gross margin 75,1% 78,4% 70,1% Down 3,3 pts Up 5 pts Operating expenses 3.932 3.497 2.662 Up 12% Up 48% Operating income 18.642 16.909 6.800 Up 10% Up 174% Net income 16.599 14.881 6.188 Up 12% Up 168% Diluted earnings per share 0,67 0,6 0,25 Up 12% Up 168%

Non-GAAP (in milioni di dollari, escluso l’utile per azione)

per azione) Q2 FY25 Q1 FY25 Q2 FY24 Q/Q Y/Y Revenue 30.040 26.044 13.507 Up 15% Up 122% Gross margin 75,7% 78,9% 71,2% Down 3,2 pts Up 4,5 pts Operating expenses 2.792 2.501 1.838 Up 12% Up 52% Operating income 19.937 18.059 7.776 Up 10% Up 156% Net income 16.952 15.238 6.740 Up 11% Up 152% Diluted earnings per share 0,68 0,61 0,27 Up 11% Up 152%

Prospettive



Le previsioni di Nvidia per il terzo trimestre dell’anno fiscale 2025 sono rosee.

Il fatturato dovrebbe essere di 32,5 miliardi di dollari, più o meno il 2%.

I margini lordi GAAP e non-GAAP dovrebbero essere rispettivamente del 74,4% e del 75,0%, più o meno 50 punti base. Per l’intero anno, si prevede che i margini lordi si collochino nella fascia media del 70%.

Le spese operative GAAP e non GAAP dovrebbero essere rispettivamente di circa 4,3 miliardi di dollari e 3 miliardi di dollari. Per l’intero anno si prevede una crescita delle spese operative compresa tra la metà e la parte superiore del 40%.

Le altre entrate e uscite GAAP e non-GAAP dovrebbero essere pari a circa 350 milioni di dollari, escludendo le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da investimenti non affiliati e da titoli azionari detenuti pubblicamente.

Le aliquote fiscali GAAP e non GAAP dovrebbero essere del 17%, più o meno l’1%, escludendo le voci specifiche.

I principali progressi compiuti da Nvidia



Nvidia ha compiuto progressi rispetto al precedente annuncio degli utili in queste aree:

Data Center

Il fatturato del secondo trimestre ha raggiunto la cifra record di 26,3 miliardi di dollari, con un aumento del 16% rispetto al trimestre precedente e del 154% rispetto a un anno fa.

Ha annunciato che la combinazione di processori Nvidia H200 Tensor Core e B200 Tensor Core dell’architettura Nvidia Blackwell ha superato i più recenti risultati del benchmark MLPerf per l’inferenza.

Ha rivelato che i sistemi con GPU H200 sono ora disponibili su CoreWeave, il primo provider di servizi cloud ad annunciare la disponibilità generale.

Presentata una serie di sistemi Blackwell con CPU Nvidia Grace, rete e infrastruttura di produttori di prim’ordine come GIGABYTE, QCT e Wiwynn.

La piattaforma di rete Ethernet Nvidia Spectrum-X è stata ampiamente adottata da provider di servizi cloud, provider di cloud GPU e aziende, oltre che dai partner che l’hanno integrata nelle loro offerte.

Nvidia NIM è stato reso disponibile agli sviluppatori di tutto il mondo e ha annunciato che più di 150 aziende stanno integrando i microservizi nelle loro piattaforme per accelerare lo sviluppo di applicazioni di intelligenza artificiale generativa.

Presentato un servizio di inferenza con Hugging Face alimentato da microservizi NIM su Nvidia DGX Cloud per consentire agli sviluppatori di distribuire modelli linguistici di grandi dimensioni.

Presentato un servizio Nvidia AI Foundry e microservizi di inferenza NIM per accelerare l’IA generativa per le imprese di tutto il mondo con la collezione di modelli Llama 3.1.

Il Giappone ha annunciato l’avanzamento delle proprie capacità di AI sovrane con il supercomputer ABCI 3.0, che integra le GPU H200 e il networking NVIDIA Quantum-2 InfiniBand.

PC da gioco e AI

Il fatturato del secondo trimestre del settore gaming è stato di 2,9 miliardi di dollari, con un aumento del 9% rispetto al trimestre precedente e del 16% rispetto a un anno fa.

Nvidia ACE, una suite di tecnologie di intelligenza artificiale generativa che dà vita agli esseri umani digitali, include ora Nvidia Nemotron-4 4B, un modello linguistico di piccole dimensioni per l’inferenza sul dispositivo, ed è disponibile in accesso anticipato per i PC RTX AI.

Visualizzazione professionale

Il fatturato del secondo trimestre è stato di 454 milioni di dollari, con un aumento del 6% rispetto al trimestre precedente e del 20% rispetto a un anno fa.

Introdotti modelli di AI generativa e microservizi NIM per OpenUSD per accelerare i flussi di lavoro e lo sviluppo di gemelli digitali industriali e robotici.

I principali produttori di elettronica di Taiwan hanno annunciato la creazione di fabbriche più autonome grazie a un nuovo workflow di riferimento che combina l’intelligenza artificiale di Nvidia Metropolis, la simulazione di Nvidia Omniverse e lo sviluppo di robot AI di Nvidia Isaac.

Automotive e robotica

Il fatturato del secondo trimestre del settore automobilistico è stato di 346 milioni di dollari, con un aumento del 5% rispetto al trimestre precedente e del 37% rispetto a un anno fa.

Presentati i leader mondiali nello sviluppo di robot, tra cui BYD Electronics, Siemens e Teradyne Robotics, che stanno adottando la piattaforma robotica Isaac per la R&S e la produzione.

Annunciati i microservizi Omniverse Cloud Sensor RTX per consentire la simulazione di sensori fisicamente accurati e accelerare lo sviluppo di macchine autonome.

Misure non-GAAP



Per integrare i bilanci consolidati condensati di Nvidia presentati in conformità con i principi GAAP, la società utilizza misure non-GAAP di alcuni componenti delle prestazioni finanziarie. Queste misure non-GAAP includono il profitto lordo non-GAAP, il margine lordo non-GAAP, le spese operative non-GAAP, il reddito operativo non-GAAP, gli altri ricavi (costi) netti non-GAAP, il reddito netto non-GAAP, il reddito netto non-GAAP o l’utile per azione diluita e il flusso di cassa libero. Per consentire agli investitori di Nvidia di confrontare meglio i risultati attuali con quelli dei periodi precedenti, la società ha presentato una riconciliazione delle misure finanziarie GAAP con quelle non-GAAP. Queste riconciliazioni aggiustano le relative misure finanziarie GAAP per escludere le spese di compensazione a base azionaria, i costi legati alle acquisizioni e altri costi, altri, guadagni da investimenti non affiliati e titoli azionari detenuti pubblicamente, netti, interessi passivi relativi all’ammortamento dello sconto sul debito e l’impatto fiscale associato di queste voci, ove applicabile.

Il flusso di cassa libero è calcolato come la liquidità netta GAAP fornita dalle attività operative meno gli acquisti relativi a proprietà e attrezzature e beni immateriali e i pagamenti di capitale su proprietà e attrezzature e beni immateriali. Nvidia ritiene che la presentazione delle sue misure finanziarie non GAAP migliori la comprensione complessiva dei risultati finanziari storici dell’azienda. La presentazione delle misure finanziarie non-GAAP della società non deve essere considerata isolatamente o come un sostituto dei risultati finanziari della società preparati in conformità con i GAAP, e le misure non-GAAP della società possono essere diverse dalle misure non-GAAP utilizzate da altre società.