Novità per il Quantum Computing, l’addestramento dell’AI generativa e la security

Gli strumenti software per creare applicazioni di intelligenza artificiale, personalizzare modelli predefiniti e sviluppare e modificare codice sono componenti chiave di questa soluzione di supercalcolo per l’intelligenza artificiale generativa. Il software è integrato con la tecnologia di supercalcolo HPE Cray, basata sulla stessa potente architettura utilizzata nel supercomputer più veloce del mondo , e sfrutta i superchip NVIDIA Grace Hopper™ GH200. Così, questa soluzione offre alle organizzazioni la scalabilità e le prestazioni senza precedenti richieste per i grandi carichi di lavoro di intelligenza artificiale, come il training degli LLM (Large Language Model) e dei DLRM (Deep Learning Recommendation Model). Utilizzando HPE Machine Learning Development Environment su questo sistema, il modello open source da 70 miliardi di parametri “Llama2” è stato messo a punto in meno di 3 minuti [1] per un immediato e più veloce time to market per i clienti [2] . Le funzionalità avanzate di supercalcolo di HPE, supportate dalle tecnologie NVIDIA, migliorano le performance del sistema di circa 2-3 volte rispetto al passato

Hewlett Packard Enterprise ha annunciato una soluzione di supercomputing per l’i ntelligenza artificiale generativa progettata per grandi imprese, istituti di ricerca e organizzazioni governative per accelerare la formazione e la messa a punto dei modelli di intelligenza artificiale (AI) utilizzando set di dati privati. Questa soluzione comprende una suite software che consente ai clienti di addestrare e mettere a punto modelli e sviluppare applicazioni AI. La soluzione include anche supercomputer raffreddati a liquido, elaborazione accelerata, reti, storage e servizi per aiutare le organizzazioni a sbloccare il valore dell’intelligenza artificiale più rapidamente.

Questo finanziamento è stato erogato da ELISE , rete di centri di ricerca sull’intelligenza artificiale che lavora in collaborazione con ELLIS (European Laboratory for Learning and Intelligent Systems ).

Axyon AI , società fintech specializzata in soluzioni predittive di intelligenza artificiale e deep learning per il settore dell’asset management, ha ottenuto due finanziamenti che ne riconoscono il valore della ricerca e il continuo sviluppo della tecnologia, per un totale di 348mila euro.

Rubrik, la Zero Trust Data Security Company, presenta Rubrik Ruby, assistente di AI generativa per Rubrik Security Cloud progettato per accelerare il rilevamento, il ripristino e la resilienza informatica. L’azienda sfrutterà Azure OpenAI di Microsoft, in combinazione con il suo Data Threat Engine basato sul machine learning, per scoprire, investigare, rimediare e segnalare gli incidenti informatici. Ruby, nuovo AI companion di Rubrik, estende Rubrik Security Cloud tramite AI generativa e automazione. Aiuta i clienti, indipendentemente dal loro livello di competenza informatica, attraverso un processo di risposta guidato che consente loro di esplorare, comprendere e rispondere a un incidente, con l’obiettivo finale di ripristinare più rapidamente le operazioni aziendali critiche. Rubrik utilizza l’AI per operare a vantaggio dei clienti in tre modi fondamentali:

Rileva attività anomale nei dati delle applicazioni aziendali, cloud e SaaS, per consentire ai clienti di identificare attività dannose e determinare la portata di un cyberattacco o di un incidente tramite il Data Threat Engine di Rubrik;

Aumenta la soddisfazione dei clienti grazie a un team di assistenza fortemente motivato, che può essere ancor più proattivo e mirato nell’avvisare di potenziali problemi prima che questi abbiano un impatto generale sui sistemi delle aziende, grazie alla piattaforma Sentry AI sviluppata internamente da Rubrik;

Fornisce le migliori competenze in materia di sicurezza con un processo di risposta rapida e guidata che aiuta a gestire i flussi di lavoro più difficili e che accelera un ripristino sicuro dagli incidenti informatici grazie a Ruby.

In risposta agli alert generati da Rubrik Security Cloud, gli utenti possono interagire con Ruby, l’assistente AI dell’azienda, per porre domande di approfondimento, ad esempio sull’eventuale impatto sui dati sensibili o sulle azioni da intraprendere per ripristinare l’ambiente. Ruby fornirà indicazioni ed ulteriori domande da porre per aiutare i clienti a risolvere più rapidamente gli incidenti. Ruby sarà disponibile nei prossimi mesi per chi già dispone della Enterprise Edition e nel corso del tempo Ruby si estenderà per aiutare i clienti a riprendersi in modo ancora più rapido ed efficace dagli attacchi informatici. Per saperne di più, è possibile leggere questo blog