L’ascesa degli investimenti in AI e chip e lo spettro della “bolla delle dotcom”

L’entusiasmo per l’intelligenza artificiale che si respira in questo periodo fa venire alla mente il boom e il successivo tracollo del settore delle telecomunicazioni nei primi anni 2000.

Quando un CEO, come Sam Altman di OpenAI, chiede trilioni, non miliardi, di dollari per raccogliere fondi, si capisce che un settore potrebbe starsi surriscaldando. A lungo termine, l’AI generativa trasformerà molte industrie e il modo in cui le persone lavorano. Tuttavia, la notizia che Altman sta discutendo con gli investitori riguardo a un progetto di chip per l’AI ha sollevato molti interrogativi. Secondo il Financial Times, una fonte vicina alle trattative ha dichiarato che il progetto potrebbe richiedere una raccolta fondi fino a 7 trilioni di dollari! Raggiungere anche solo una frazione di tale cifra – superiore al PIL combinato di Regno Unito e Francia – sembra un obiettivo ambizioso, per usare un eufemismo. Tuttavia, ciò riflette quanto sia forte l’interesse per l’AI e i chip che la alimentano.

Il rischio di una bolla speculativa dell’AI è reale

Le valutazioni record delle azioni legate all’AI e gli obiettivi di raccolta fondi ricordano il boom e il successivo crollo delle azioni delle telecomunicazioni durante l’era della bolla dotcom. Allora, gli investitori si aspettavano che internet trasformasse il mondo. Le aziende di telecomunicazioni e i fornitori di hardware sarebbero stati i grandi vincitori. Il problema era che le valutazioni del settore prevedevano una trasformazione quasi immediata. Ora, un livello di ottimismo simile sta guidando gli investimenti nelle aziende legate all’AI.

Quando internet è diventato di uso comune, l’hardware di rete era il re. I server dovevano essere costruiti e collegati tramite router. Le aziende iniziarono a costruire e acquistare hardware sulla base dell’idea che la domanda estrema per i server sarebbe continuata indefinitamente. Le azioni di aziende come Cisco sono aumentate più di 30 volte negli anni fino al picco del 2000. Ma il crollo del settore delle telecomunicazioni è arrivato prima del previsto – impiegando solo quattro anni per passare dal boom al tracollo – e molto più velocemente di quanto internet abbia cambiato le nostre vite. L’eccesso di offerta ha spinto oltre 20 gruppi di telecomunicazioni in bancarotta entro il 2002. Le azioni sono crollate.

Oggi nel mondo dell’AI regnano i chip. Quindi, la corsa delle aziende AI a possedere più catena di approvvigionamento dei chip è comprensibile. Man mano che i modelli AI diventano più grandi, servono più chip. Una continua carenza aggiunge urgenza. Tuttavia, quanto dureranno queste carenze è discutibile. Sono passati solo due anni da quando l’industria automobilistica mondiale è stata quasi paralizzata a causa della grave carenza di chip per auto. C’è voluto meno di un anno per risolvere quella crisi. Oggi, l’offerta di chip per auto non solo si è normalizzata, ma molti tipi sono in eccesso.

Il rischio più grande di investire troppo denaro, troppo velocemente, nei chip per l’AI è la sovracapacità. Questo è già un problema per i chip di vecchia generazione. Con l’attuale recessione del settore che dura più del previsto, Samsung ha dovuto ridurre la produzione lo scorso anno per far fronte a un eccesso di chip. Il concorrente giapponese Kioxia ha registrato una perdita record di 1,7 miliardi di dollari nei tre trimestri fino a dicembre. A ciò si aggiunge il fatto che si stanno costruendo oltre 70 nuovi impianti di produzione.

Nel frattempo, le spedizioni globali di wafer al silicio sono diminuite del 14,3% lo scorso anno. Parte di ciò è dovuta a un calo ciclico nel settore dei chip e a una diminuzione della domanda di elettronica di consumo. Ma un calo nelle fatturazioni globali delle attrezzature per la produzione di chip, che sono diminuite di oltre un decimo nel terzo trimestre, suggerisce che la crescita futura del settore dei chip rimarrà a un livello più normalizzato rispetto a quello che il boom dell’AI ci ha fatto credere.

OpenAI, ricavi a 2 mld di dollari

Un altro problema è che i chip diventano rapidamente merce comune. Man mano che le attrezzature capitali si deprezzano, il prezzo dei chip di vecchia generazione diminuisce. I chip diventano più veloci e il software più efficiente ogni anno.

Ci sono voluti solo due anni per passare dalla tecnologia dei chip da 7nm a quella avanzata da 5nm utilizzata nei più recenti chip Nvidia. Questo rapido progresso tecnologico significa che le aziende potrebbero finire per spendere molto meno in chip in futuro rispetto a quanto previsto oggi. È vero che ci sono chiare differenze tra l’era dotcom e il boom dell’AI. Ad esempio, i ricavi di OpenAI hanno già superato i 2 miliardi di dollari su base annua, entrando nelle file delle piattaforme tecnologiche in più rapida crescita nella storia pochi mesi dopo il suo lancio.

Le aziende di oggi hanno anche più modi per realizzare profitti. Ma come nei primi giorni di internet, l’adozione dell’AI da parte delle imprese è ancora lontana. La trasformazione innescata dall’AI potrebbe richiedere molti più anni rispetto a quanto suggeriscono i prezzi delle azioni e le aspettative di finanziamento attuali.

L’hype e gli investimenti eccessivi sono una combinazione pericolosa. Il modo per evitare un destino simile a quello toccato alle aziende di tlc degli anni ’90 è ricordare un aforisma attribuito a George Santayana, filosofo e scrittore spagnolo: la storia è destinata a ripetersi. In altre parole, se non comprendiamo la storia, potremmo essere condannati a ripetere gli stessi errori.