Dall’adozione dell’AI un impatto economico cumulativo di quasi 20mila miliardi di dollari entro il 2030

IDC prevede un impatto significativo dell’AI sull’economia globale e sul PIL

Secondo un nuovo studio intitolato “L’impatto globale dell’intelligenza artificiale sull’economia e sull’occupazione”, l’adozione dell’intelligenza artificiale avrà un impatto economico cumulativo di 19,9 trilioni di dollari (circa 20mila miliardi) entro il 2030, contribuendo al 3,5% del PIL globale. Questa previsione si basa sull’incremento della spesa aziendale per l’adozione dell’AI, l’utilizzo dell’AI nelle operazioni aziendali esistenti e la fornitura di prodotti e servizi migliorati ai clienti aziendali e ai consumatori.

Ogni dollaro speso in AI genererà 4,6 dollari nell’economia globale

Lo studio di IDC evidenzia che nel 2030 ogni nuovo dollaro speso in soluzioni e servizi di AI aziendale genererà 4,6 dollari nell’economia globale, grazie agli effetti indiretti e indotti. Questo impatto economico è determinato da vari fattori:

Aumento della spesa per soluzioni e servizi di AI, spinto dall’accelerazione dell’adozione dell’AI.

Stimolo economico tra gli adottanti dell’AI, che vedono benefici in termini di aumento della produzione e nuovi flussi di entrate.

Impatto lungo tutta la catena di fornitura dei fornitori di AI, aumentando i ricavi per i fornitori di materiali essenziali per le soluzioni e i servizi di AI.

“Nel 2024, l’AI è entrata in una fase di sviluppo e implementazione accelerata, definita da un’integrazione diffusa che ha portato a un’impennata degli investimenti aziendali mirati a ottimizzare significativamente i costi operativi e i tempi”, dichiara Lapo Fioretti, analista senior di IDC per le tecnologie emergenti e la macroeconomia. “Automatizzando le attività di routine e sbloccando nuove efficienze, l’AI avrà conseguenze economiche profonde, rimodellando le industrie, creando nuovi mercati e alterando il panorama competitivo.”

Impatto sull’occupazione: emergere di nuovi ruoli e resilienza di altri

La maggior parte dei partecipanti al sondaggio di IDC sul futuro del lavoro prevede che alcune (48%) o la maggior parte (15%) delle loro attività lavorative saranno automatizzate dall’AI e da altre tecnologie nei prossimi due anni. Tuttavia, solo una minoranza (3%) degli impiegati si aspetta che il proprio lavoro venga completamente automatizzato dall’AI.

Sebbene alcune attività lavorative saranno negativamente influenzate dalla proliferazione dell’AI, emergeranno nuove posizioni come Specialisti in etica dell’AI e Prompt engineer, ruoli dedicati all’interno delle organizzazioni globali. La ricerca indica inoltre che la “intensità del tocco umano”, combinata con il livello di “ripetitività delle attività” caratteristico di ogni lavoro, informerà le organizzazioni sui ruoli soggetti a una completa sostituzione da parte dell’AI e dell’automazione, rispetto a quelli in cui la tecnologia servirà ad aumentare le capacità umane.

“Comprensibilmente, siamo tutti curiosi di sapere se l’AI sostituirà i nostri lavori”, dichiara Rick Villars, vicepresidente di gruppo per la ricerca mondiale di IDC. “Come ha detto un CEO intervistato da Andrea Siviero di IDC, ‘In base a questa ricerca è chiaro che dovremmo chiederci come i nostri lavori possano essere resi più facili e migliori dall’AI. L’AI non sostituirà il tuo lavoro, ma qualcuno che sa usare l’AI meglio di te potrebbe farlo.'”

Metodologia di ricerca

Per stimare l’impatto economico complessivo di una tecnologia o di un servizio, IDC ha sviluppato una metodologia che combina la conoscenza del mercato e i dati interni di IDC con un quadro analitico standard, noto come Analisi dell’impatto economico. Questo approccio utilizza un modello input-output (I/O) basato sulle tabelle input-output ufficiali più aggiornate di una specifica economia. Attraverso queste tabelle, vengono determinati e applicati moltiplicatori specifici alle tecnologie per calcolare l’effetto correlato.

L’analisi di IDC valuta tre tipi di impatto sull’economia:

Effetto diretto : include i ricavi dei fornitori di soluzioni/servizi di AI che vendono direttamente i loro prodotti agli utenti finali.

: include i ricavi dei fornitori di soluzioni/servizi di AI che vendono direttamente i loro prodotti agli utenti finali. Effetto indiretto : si riferisce all’impatto economico correlato alla catena di fornitura dell’IA e ai benefici degli adottanti dell’AI. Gli effetti indiretti a monte riguardano gli effetti economici sulle catene di fornitura e sulle industrie che forniscono input ai settori guidati dall’AI. Gli effetti indiretti a valle riguardano gli effetti sugli adottanti dell’AI, esclusi i consumatori, che beneficiano dell’adozione della tecnologia AI in termini di produttività, crescita dei ricavi e altri parametri aziendali.

: si riferisce all’impatto economico correlato alla catena di fornitura dell’IA e ai benefici degli adottanti dell’AI. Effetto indotto: questi sono effetti indotti dall’aumento della produzione, riferiti all’impatto dovuto allo stimolo economico derivante dall’aumento del reddito familiare, inclusi i dipendenti esistenti e nuovi legati alla catena del valore dell’AI.

Carla La Croce

“L’importanza dei modelli di impatto economico sta aumentando. Questo tipo di analisi può essere di grande rilevanza per qualsiasi fornitore che desideri comprendere l’impatto dei propri prodotti o servizi in un periodo a breve o medio termine. Aiuta non solo le aziende, ma anche i governi e altri stakeholder a prendere decisioni informate valutando i potenziali benefici di un investimento tecnologico”, dichiara Carla La Croce, responsabile della ricerca per i dati e l’analisi di IDC.