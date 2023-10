La Commissione europea ha adottato il 26 ottobre la nuova comunicazione sul rafforzamento dello spazio amministrativo europeo. Si tratta di 25 azioni per la PA digitale proposte dalla comunicazione ComPAct con l’obiettivo di aiutare le pubbliche amministrazioni dell’Unione a soddisfare le esigenze dei cittadini e delle imprese. La comunicazione si basa su tre pilastri: cooperazione, trasformazione digitale e trasformazione green. Alla base di una PA moderna ci sono la condivisione delle esperienze, la formazione e l’attrazione delle competenze e l’integrazione delle tecnologie come l’intelligenza artificiale.

L’AI fra gli obiettivi della comunicazione

Uno degli obiettivi della comunicazione della Commissione europea è quello di rafforzare la capacità delle amministrazioni pubbliche per la loro trasformazione digitale (Pillar 2 – Capacity for Europe’s digital decade). Ad esempio, il ComPAct aumenterà la prontezza delle amministrazioni pubbliche a integrare le tecnologie di intelligenza artificiale nelle loro operazioni (ad esempio audit, appalti pubblici) in modo sicuro e affidabile.

Le 25 azioni del ComPAct

Raggruppate nei 3 pilastri il ComPAct propone 25 azioni. In particolare, per il Pilastro 2 (capacità per il decennio digitale europeo), le azioni prevedono:

Supporto sulla legislazione digitale, sulla legge sui dati e sulle tecnologie di intelligenza artificiale;

Promuovere l’uso sostenibile ed efficace delle tecnologie emergenti;

Sostenere l’erogazione di servizi amministrativi online completamente accessibili;

Sviluppare strumenti per una maggiore interoperabilità e offerta dei servizi senza soluzione di continuità;

Pubblicare una panoramica delle opportunità di finanziamento;

Supportare la federazione delle funzionalità cloud.

I finanziamenti

La Commissione attuerà le azioni principalmente attraverso lo strumento di sostegno tecnico (Technical support instrument, Tsi) e altri finanziamenti disponibili dell’Ue, come il programma Digital Europe o Horizon Europe. La partecipazione degli Stati membri seguirà le regole di ciascun programma.