L’AI PC Acceleration Program di Intel AI, presentato a Innovation 2023 il 19 ottobre, porterà l’intelligenza artificiale su oltre 100 milioni di pc entro il 2025, partendo dal prossimo lancio dei processori Intel® Core™ Ultra il 14 dicembre.

Collaborando con più di cento sviluppatori di software indipendenti (ISV) e lavorando a oltre 300 funzionalità accelerate dall’AI, Intel potenzierà l’esperienza d’uso dei PC per quanto riguarda effetti audio, creazione di contenuti, gaming, sicurezza, streaming collaborazione in video e tanto altro.

I partner iniziali del programma comprendono Adobe, Audacity, BlackMagic, BufferZone, CyberLink, DeepRender, MAGIX, Rewind AI, Skylum, Topaz, VideoCom, Webex, Wondershare Filmora, XSplit e Zoom.

AI PC Acceleration Program di Intel AI

Il programma è volto a mettere a disposizione dei fornitori indipendenti di hardware e software (IHV, ISV) risorse Intel che includono toolchain di intelligenza artificiale, co-engineering, hardware, risorse di progettazione, competenze tecniche e opportunità di co-marketing. Queste risorse aiuteranno i partner dell’ecosistema a sfruttare appieno le tecnologie dei processori Intel Core Ultra e l’hardware corrispondente per massimizzare le prestazioni delle applicazioni di AI e machine learning (ML), accelerare nuovi casi d’uso e connettere il più ampio settore dei PC alle soluzioni emergenti nell’ecosistema dei PC con AI. Ulteriori informazioni sono disponibili su AI PC Acceleration Program website.

L’era dell’AI pc

L’arrivo del pc con intelligenza artificiale rappresenta un punto di svolta nel settore: un’era segnata dalla crescente disponibilità di software potenziato da algoritmi di AI e ML. Queste applicazioni consentono alle persone di creare arte, fare musica, sintetizzare conoscenze e lavorare in modo più intelligente. Intel è in prima linea in questa transizione con architetture robuste per CPU, GPU e unità di elaborazione neurale (NPU) in modo da ottimizzare le prestazioni e l’efficienza energetica del software AI.

“Intel riconosce che la leadership nel campo del software è fondamentale per l’esperienza d’uso dei pc basati su AI e siamo in una posizione unica per guidare il settore con un approccio a ecosistema aperto. Grazie a una lunga storia nello sviluppo dell’intelligenza artificiale e una profonda rete di relazioni con gli i progettisti degli ISV, Intel assumerà un ruolo attivo nel promuovere connessioni e innovazioni che promuovono nuovi casi d’uso ed esperienze su pc”, ha dichiarato Michelle Johnston Holthaus, executive vice president and general manager of the Client Computing Group di Intel.

Intel e i suoi partner di sviluppo software potenziano le esperienze d’uso dei pc

Il programma AI PC Acceleration darà accesso al ricco patrimonio di talento progettuale di Intel per ottimizzazioni e regolazioni mirate del software basate sulle esigenze degli ISV, strumenti di sviluppo del core e software developer kit come OpenVINO™, oltre che per opportunità di go-to-market.

Lavorando con più di 100 partner su oltre 300 funzionalità accelerate dall’AI, Intel contribuirà a migliorare l’esperienza d’uso del pc per quanto riguarda effetti audio, creazione di contenuti, gaming, sicurezza, streaming collaborazione in video e tanto altro.

I primi partner del programma AI PC Acceleration hanno commentato:

“In Webex cerchiamo continuamente di migliorare l’esperienza d’uso per i nostri utenti e l’intelligenza artificiale è fondamentale a questo scopo. Siamo entusiasti di collaborare con Intel per abilitare la nuova funzionalità AI multimediale utilizzando il toolkit Intel® OpenVINO™ e la nuova NPU integrata nei processori Intel per migliorare l’efficienza energetica e la risposta della piattaforma durante le riunioni Webex” , dichiara Chris Rowen, VP, engineering, Collaboration AI, Cisco

“CyberLink è convinta che le NPU come quella di Intel saranno fondamentali per offrire agli utenti un’esperienza AI completamente nuova. Collaboriamo strettamente con Intel sull’abilitazione delle NPU e attendiamo con impazienza di godere dei vantaggi ottenuti dall’accelerazione dell’inferenza integrata nell’intelligenza artificiale”, dichiara Jau Huang, chairman e CEO, CyberLink.

“L’uso delle tecniche di intelligenza artificiale negli scenari di videoconferencing è cresciuto in modo significativo negli ultimi anni e in Zoom siamo molto felici di vedere che Intel sta integrando la propria NPU per fornire un acceleratore AI efficiente dal punto di vista energetico per scaricare i carichi di lavoro di intelligenza artificiale di immagini e audio. L’adozione della NPU da parte di Intel nella propria roadmap significa che l’esperienza Zoom beneficerà di una migliore efficienza energetica per i carichi di lavoro AI a partire presto dalle piattaforme Meteor Lake e ancora di più in arrivo”, dichiara Eric C. Yu, head of hardware partnerships, Zoom.

Il programma AI PC Acceleration è un’estensione della AI Accelerator Initiative di Intel Partner Alliance, che fornisce un approccio di coinvolgimento programmatico per oltre 1.000 partner ISV al fine di creare, ottimizzare e distribuire soluzioni AI dall’edge al cloud.