Ilya Sutskever (ex OpenAi) fonda Safe Superintelligence (SSI)

Safe Superintelligence (SSI), si chiama così la nuova start-up creata dal co-fondatore di OpenAI, Ilya Sutskever e si concentrerà sulla sicurezza. L’annuncio arriva un mese dopo che il ricercatore ha lasciato OpenAI.

Safe Superintelligence: la “superintelligenza sicura” è l’unico obiettivo

Safe Superintelligence (SSI) si presenta come “il primo laboratorio SSI diretto al mondo, con un obiettivo e un prodotto: una superintelligenza sicura”, secondo quanto riportato in una dichiarazione pubblicata su X. Sutskever ha co-fondato la start-up negli Stati Uniti insieme all’ex dipendente OpenAI Daniel Levy e all’investitore e imprenditore nel campo dell’AI Daniel Gross, che ha lavorato come partner presso Y Combinator, l’incubatore di start-up della Silicon Valley che Altman dirigeva. Gross possiede quote in aziende come GitHub e Instacart e in aziende AI tra cui Perplexity.ai, Character.ai e CoreWeave. Gli investitori in SSI non sono stati resi noti.

Il trio ha dichiarato che lo sviluppo della superintelligenza sicura – un tipo di intelligenza che potrebbe superare le capacità cognitive umane – è l’unico obiettivo dell’azienda. Hanno aggiunto che non sarà ostacolata dalle richieste di profitto degli investitori, come ad esempio la richiesta di attrarre i migliori talenti per l’iniziativa. OpenAI aveva una missione simile a quella di SSI quando fu fondata nel 2015 come laboratorio di ricerca no-profit per creare un’AI superintelligente a beneficio dell’umanità. Sebbene Altman sostenga che questo sia ancora il principio guida di OpenAI, l’azienda si è trasformata in un business in rapida crescita sotto la sua guida.

Sutskever e i suoi co-fondatori hanno dichiarato in una nota che “l’unico obiettivo di Safe Superintelligence” significa nessuna distrazione da sovraccarichi gestionali o cicli produttivi, e il nostro modello di business significa che sicurezza, protezione e progresso sono tutti isolati dalle pressioni commerciali a breve termine”. L’azienda avrà sede sia a Palo Alto che a Tel Aviv (Sutskever è di origini israelo-canadesi).

Chi è Ilya Sutskever

Ilya Sutskever

Sutskever è considerato uno dei principali ricercatori mondiali nel campo dell’AI. Ha svolto un ruolo importante nei primi successi di OpenAI nel campo dell’AI generativa. L’annuncio della sua uscita da OpenAI è arrivato dopo un periodo di turbolenze nel gruppo leader nell’AI, centrato su scontri sulla direzione della leadership e sulla sicurezza. A novembre, i vertici di OpenAI – che all’epoca includevano Sutskever – hanno sollevato Altman dal ruolo di CEO. Ma Altman è tornato pochi giorni dopo con un nuovo consiglio di amministrazione, senza Sutskever. Dopo il fallito “colpo di stato”, Sutskever è rimasto nell’azienda per alcuni mesi, per andarsene a maggio. Quando si è dimesso ha detto di essere “entusiasta di ciò che verrà dopo – un progetto molto significativo per me personalmente del quale condividerò i dettagli a tempo debito”.

Fuoriusciti da OpenAI, i precedenti

Non è la prima volta che i dipendenti di OpenAI si staccano dal produttore di ChatGPT per creare sistemi AI “sicuri”. Nel 2021, Dario Amodei, ex responsabile della sicurezza dell’AI nell’azienda, ha creato la sua start-up, Anthropic, che ha raccolto 4 miliardi di dollari da Amazon e centinaia di milioni in più da venture capitalist, con una valutazione superiore ai 18 miliardi di dollari.

Jan Leike, un’altra persona che ha recentemente lasciato l’azienda e che lavorava a stretto contatto con Sutskever, ha detto che le sue differenze con la leadership dell’azienda avevano “raggiunto un punto di rottura” poiché “la cultura e i processi di sicurezza sono passati in secondo piano rispetto ai prodotti luccicanti”. Leike si è unito al rivale di OpenAI, Anthropic.