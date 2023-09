I leader dell’AI dividono il Senato Usa

I principali rappresentanti della Silicon Valley sono sbarcati a Washington, mercoledì 13 settembre, per informare i senatori statunitensi sull’intelligenza artificiale, in un incontro volto a promuovere i nascenti sforzi per regolamentare la nuova tecnologia.

La sessione a porte chiuse, organizzata dal leader della maggioranza del Senato Chuck Schumer (D., N.Y.), ha visto la partecipazione di Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates e più di una dozzina di altri dirigenti e leader della società civile.

Si tratta di manager del settore tecnologico sono già impegnati in una corsa guidata dal mercato per lanciare sofisticati sistemi di intelligenza artificiale, in particolare strumenti generativi in grado di produrre rapidamente risultati simili a quelli umani. L’incontro in Campidoglio offre loro la possibilità di definire le priorità dei legislatori, alcuni dei quali stanno correndo altrettanto velocemente per porre dei paletti allo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

Il forum si è svolto nella stessa settimana in cui la Casa Bianca ha annunciato che otto aziende, tra cui IBM, Nvidia e Adobe, hanno sottoscritto l’impegno volontario per un’AI responsabile, che consentirebbe a esperti indipendenti di valutare i loro prodotti prima del rilascio.

L’incontro è stato un flop?

Mark Zuckerberg, Elon Musk e Bill Gates sono stati tra i Vip della tecnologia che hanno concordato sulla necessità che il governo degli Stati Uniti introduca una qualche forma di regolamentazione per l’AI.

Ma i rapporti suggeriscono che non è stato raggiunto un grande consenso su come dovrebbe essere.

L’AP riporta che l’amministratore delegato di Tesla, Musk, e l’ex amministratore delegato di Google, Eric Schmidt sono stati tra i partecipanti che hanno sollevato preoccupazioni sui rischi esistenziali dell’AI, mentre l’amministratore delegato di Meta, Zuckerberg, si è concentrato sulle differenze tra modelli di AI chiusi e open source. Gates, cofondatore di Microsoft, che da anni si dedica alla filantropia, avrebbe utilizzato il suo tempo all’evento per sostenere l’utilizzo dell’AI per iniziative di beneficenza, tra cui sfamare gli affamati.

Un’idea proposta durante l’evento è stata la formazione di un’agenzia di regolamentazione per monitorare l’AI. Un’idea del genere è stata spesso proposta per monitorare i sistemi in modo simile a come l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) monitora le centrali nucleari e le armi.

Dopo l’evento, Elon Musk ha dichiarato ai giornalisti di ritenere probabile la creazione di una simile agenzia di regolamentazione.

Reuters riporta che alcuni dei dirigenti dell’azienda presenti si sono impegnati a sviluppare un sistema di watermarking per i contenuti generati dall’intelligenza artificiale.

Schumer: “evento storico” sull’AI

Il senatore democratico di New York ha dichiarato che l’evento è stato “storico” e che i partecipanti hanno imparato molto su “un’importante questione incombente, l’AI”.

“Stiamo iniziando ad affrontare una delle questioni più importanti per la prossima generazione e oggi siamo partiti alla grande”, ha aggiunto.

A Capitol Hill anche contestazioni

Il forum voluto da Schumer non è stato privo di detrattori: mentre si svolgeva, gruppi di attivisti, tra cui Friends of Earth e Greenpeace, hanno fatto circolare intorno all’edificio del Campidoglio cartelloni mobili con slogan sulla quantità di energia consumata dall’AI durante l’addestramento.

L’evento è stato bipartisan: è stato ospitato dai senatori repubblicani Mike Rounds (R-SD) e Todd Young (R-IN). Erano presenti anche la senatrice repubblicana Marsha Blackburn (R-TN) e il senatore indipendente del Maine, Angus King.

Ma questo non ha impedito che le critiche arrivassero da entrambe le parti. La senatrice Elizabeth Warren (D-MA) ha sostenuto che si tratta di un modo per i dirigenti del settore tecnologico di “fare pressioni sul Congresso a porte chiuse senza fare domande”.

Josh Hawley, il senatore repubblicano del Missouri che ha proposto un quadro legislativo per regolamentare l’AI insieme al senatore Richard Blumenthal (D-CT), ha dichiarato che la decisione di tenere l’evento a porte chiuse è “ridicola”.

“Dovrebbero rispondere alle domande su cosa stanno facendo con i dati privati delle persone”, ha detto Hawley.