Google: arrivano i Gem personalizzati e migliorano le immagini con Imagen 3

Novità di Gemini: arrivano i Gem personalizzati per gli abbonati a Gemini Advanced. Inoltre, tutti gli utenti beneficeranno di miglioramenti nella generazione di immagini grazie all’ultimo modello Imagen 3. Queste nuove funzionalità, presentate in anteprima al Google I/O, sono disponibili per gli utenti di Gemini Advanced, Gemini Business e Gemini Enterprise.

Creare Gem per un supporto personalizzato, dal coding ai consigli di carriera

Gli abbonati a Gemini Advanced, Business ed Enterprise potranno iniziare a creare e interagire con i Gem, versioni personalizzate di Gemini. I Gem possono essere configurati come esperti su specifici argomenti o adattati agli obiettivi personali degli utenti. Basta scrivere le istruzioni per il proprio Gem, assegnargli un nome e iniziare a chattare.

Con i Gem, è possibile creare un team di esperti per aiutare in compiti impegnativi, brainstorming per eventi imminenti o scrittura di post sui social media. I Gem possono anche memorizzare istruzioni dettagliate per risparmiare tempo su attività ripetitive o complesse.

Per iniziare, sono disponibili una serie di Gem predefiniti per vari scenari, tra cui:

Coach per l’apprendimento: per scomporre argomenti complessi e renderli più comprensibili.

per scomporre argomenti complessi e renderli più comprensibili. Generatore di idee: per ispirare con nuove idee per feste a tema o regali di compleanno.

per ispirare con nuove idee per feste a tema o regali di compleanno. Consulente di carriera: per fornire piani dettagliati per sviluppare competenze e raggiungere obiettivi professionali.

per fornire piani dettagliati per sviluppare competenze e raggiungere obiettivi professionali. Editor di scrittura: per offrire feedback costruttivo sulla grammatica e la struttura delle frasi.

per offrire feedback costruttivo sulla grammatica e la struttura delle frasi. Partner di programmazione: per migliorare le capacità di coding e sviluppare progetti.

I Gem saranno disponibili su desktop e dispositivi mobili per gli utenti di Gemini Advanced, Business ed Enterprise in oltre 150 paesi e nella maggior parte delle lingue.

Accedi ai modelli di AI più avanzati di Google con Gemini Advanced

Guarda questo video su YouTube

Generare immagini di alta qualità con Imagen 3

Google ha aggiornato le capacità di generazione di immagini con il nuovo modello Imagen 3, ora disponibile su Gemini per desktop e mobile. Imagen 3 stabilisce un nuovo standard per la qualità delle immagini, anche con prompt di poche parole, e permette di creare immagini in vari stili come paesaggi fotorealistici, dipinti a olio o scene di claymation.

Imagen 3 offre funzionalità avanzate di generazione di immagini con protezioni integrate e aderisce ai nostri principi di progettazione del prodotto. In vari benchmark, Imagen 3 si distingue per le sue prestazioni rispetto ad altri modelli di generazione di immagini. Come per Imagen 2, viene utilizzato SynthID per il watermarking delle immagini generate dall’AI.

I principi di sviluppo garantiscono che l’utente abbia il controllo del processo creativo dall’inizio alla fine. Se l’immagine iniziale non soddisfa le aspettative, basta indicare a Gemini cosa cambiare e verrà fornita una nuova immagine.

In arrivo la generazione di immagini di persone

Nei prossimi giorni, Google inizierà a rilasciare la funzionalità di generazione di immagini di persone, con accesso anticipato per gli utenti Gemini Advanced, Business ed Enterprise, a partire dalla lingua inglese. Ha apportato miglioramenti tecnici e affinato i criteri di valutazione per garantire un’esperienza di alta qualità.

Con Imagen 3 sono stati fatti notevoli progressi nella generazione di immagini di persone. Non è supportata la creazione di immagini fotorealistiche e identificabili di individui, né rappresentazioni di minori o scene violente, cruente o a sfondo sessuale. Non tutte le immagini create saranno perfette, ma Google lavorerà per migliorare grazie ai feedback degli utenti con accesso in anteprima. Il sistema verrà introdotto gradualmente, con l’obiettivo di renderlo disponibile a un numero maggiore di utenti e lingue.

Per essere sperimentare queste nuove funzionalità si può provare Gemini Advanced o iscriversi a Google Workspace.