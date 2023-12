EY e Appian insieme per i servizi di automazione dei processi basati su AI

Partnership strategica fra EY, azienda globale che opera nei servizi di consulenza professionale strategica e tecnologica, e Appian, società operante nel low-code e nell’automazione dei processi, per supportare ulteriormente le aziende nella trasformazione digitale. Questa collaborazione consentirà alle aziende di semplificare e modernizzare i propri processi utilizzando tecnologie avanzate nell’ambito di intelligenza artificiale, low-code, automazione dei processi e data fabric.

Giuseppe Santonato

“Negli ultimi anni i modelli di business delle aziende sono stati rivoluzionati da eventi straordinari, prima la pandemia e poi i nuovi scenari geopolitici, accelerando di conseguenza la necessità di una trasformazione digitale nelle organizzazioni”, ha commentato Giuseppe Santonato, AI & Data Leader, EY Europe West. “Per le aziende che stanno affrontando questo processo di digitalizzazione, la partnership tra EY e Appian offre tecnologia, strumenti e supporto all’implementazione per una transizione senza discontinuità al digitale.”

Fabio Scottoni

Fabio Scottoni, Senior Director of Alliances, Appian Italy, ha dichiarato: “Questa collaborazione conferma, ancora una volta, la mission di Appian, che mira a guidare le organizzazioni verso una transizione digitale sostenibile e capace di portare nuove opportunità di business ai clienti in Italia.”

Nuova piattaforma per l’automazione dei processi

A metà novembre 2023 Appian ha annunciato di avere reso disponibile l’ultima versione della sua piattaforma per l’automazione dei processi. La nuova versione consente di semplificare i processi, migliorare l’esperienza degli utenti e ottenere risultati aziendali migliori attraverso un processo decisionale basato sui dati. L’aggiornamento della piattaforma prevede una versione in anteprima delle funzionalità di analisi self-service (SSA), che consentono a qualsiasi utente di ottenere facilmente informazioni dettagliate dal Data Fabric di Appian.

I clienti Appian possono esplorare e analizzare i propri dati tramite SSA, sfruttando la capacità di Appian AI Copilot. Gli utenti possono sfruttare i dati in una semplice interfaccia di costruzione con funzioni di aggregazione, filtraggio, ordinamento e formattazione. Una volta impostato un report, gli utenti possono sfruttare AI Copilot per ottenere informazioni più approfondite generate dall’AI a partire dai dati. AI Copilot sfrutta la potenza dell’intelligenza artificiale generativa per aiutare gli utenti a trarre nuovi spunti dai propri report, suggerendo addirittura i passaggi successivi per soddisfare le esigenze aziendali in base ai dati dei report.