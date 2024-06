Elon Musk ritira la causa contro OpenAI e Altman

Elon Musk ha ritirato la sua causa legale contro OpenAI e il suo amministratore delegato, Sam Altman, tre mesi dopo averli accusati di aver compromesso la missione originale della start-up a vantaggio dell’umanità. Il miliardario proprietario di X e amministratore delegato di Tesla ha presentato l’11 giugno una richiesta volontaria di ritiro delle sue accuse di violazione del contratto presso un tribunale di San Francisco. Il documento non fornisce ulteriori dettagli sul motivo del ritiro.

La causa intentata da Musk

A marzo, Musk aveva citato in giudizio la start-up da 86 miliardi di dollari che sta dietro a ChatGPT, sostenendo che la sua alleanza multimiliardaria con Microsoft avesse infranto un accordo per rendere un grande progresso nell’intelligenza artificiale “liberamente disponibile al pubblico”. Ha affermato che OpenAI stava lavorando su “tecnologia proprietaria per massimizzare i profitti per letteralmente la più grande azienda del mondo”.

OpenAI ha respinto le sue accuse, definendole “incoerenti” e “frivole”. A marzo aveva pubblicato un post sul blog che includeva diverse email inviate da Musk nei primi giorni della società, che sembravano dimostrare come egli riconoscesse che il creatore di ChatGPT aveva bisogno di raccogliere ingenti somme di denaro per finanziare le risorse informatiche necessarie allo sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale.

Musk ha avuto una lunga disputa con Altman. Ha contribuito a fondare l’azienda nel 2015 e ha donato 44 milioni di dollari al gruppo, ma ha lasciato il consiglio di amministrazione di OpenAI nel 2018 dopo aver avuto divergenze con Altman sulla direzione delle sue ricerche. Un anno dopo, il gruppo ha istituito la divisione a scopo di lucro in cui Microsoft ha investito. Musk ha lanciato la sua start-up di intelligenza artificiale, xAI, l’anno scorso e quest’anno ha raccolto 6 miliardi di dollari da fondi di venture capital e fondi sovrani per alimentarne lo sviluppo.

Musk e i pericoli della tecnologia

Allo stesso tempo, ha ripetutamente messo in guardia sui pericoli della tecnologia, definendola l’anno scorso una “minaccia esistenziale” per l’umanità. All’inizio della settimana, aveva criticato una nuova partnership tra OpenAI e Apple in un post su X e aveva detto che i dispositivi Apple sarebbero stati banditi dalle sue aziende se la tecnologia della start-up fosse integrata sugli iPhone.

“I visitatori dovranno lasciare i loro dispositivi Apple all’ingresso, dove saranno conservati in una gabbia di Faraday”, aveva scritto. OpenAI si è rifiutata di commentare e finora neanche Musk.