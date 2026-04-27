ChatGPT Super App: da visione a infrastruttura, cosa cambia con GPT-5.5

OpenAI ha iniziato a fine marzo il riassetto di prodotto al fine di riunificare ChatGPT, Codex e Atlas in un’unica applicazione desktop. La mossa sembrava chiara nella direzione, ancora sfocata nei tempi. Poi, il 23 aprile ha rilasciato GPT-5.5, primo modello riaddestrato da zero dopo GPT-4.5, e Greg Brockman, in call con i giornalisti, ha detto che il modello è “un passo ulteriore verso la creazione della Super App“.

La traiettoria esce dalla fase di ipotesi industriale e diventa telaio concreto, con un modello progettato esplicitamente per reggerlo, due superfici di prodotto che iniziano a convergere e un ecosistema di app partner che si sta allargando in direzioni commercialmente pesanti.

Torniamo sul tema, ora che la traiettoria ha preso una forma molto più leggibile, e i segnali di cosa funziona e cosa no iniziano a distinguersi.

Da riassetto a roadmap, la sequenza delle ultime settimane

La nota più sostanziale è la più semplice da dire: OpenAI ha smesso di parlare di Super App come ipotesi industriale e ha iniziato a costruirla per pezzi nominati. Il 23 aprile GPT-5.5 è stato presentato come “a new class of intelligence for real work”, con un rollout combinato su ChatGPT e Codex e una finestra di contesto da un milione di token in API.

Brockman ha descritto apertamente la visione congiunta con Sam Altman: riunire ChatGPT, Codex e un browser AI in un unico servizio integrato rivolto anche ai clienti enterprise.

TechCrunch lo ha sintetizzato come “a multi-purpose, Swiss Army knife of a program“, formula efficace anche se un po’ riduttiva, perché qui la posta in gioco va oltre la versatilità, riguarda il presidio del punto in cui l’AI entra nei flussi di lavoro reali.

Lo stesso 23 aprile sono arrivati i numeri da community benchmark, riportati da Artificial Analysis e da diversi osservatori indipendenti:

82,7% su Terminal-Bench 2.0

58,6% su SWE-Bench Pro

84,9% su GDPval

78,7% su OSWorld-Verified

81,8% su CyberGym

84,4% su BrowseComp.

Tradotto, il modello è competitivo sulla frontiera tecnica e costa di più per token, però ne usa meno per task, ha guadagnato molto su esecuzione a lungo orizzonte e uso del computer.

Il prezzo dichiarato in API è 5 dollari per milione di token di input e 30 in output per GPT-5.5, 30 e 180 per la variante Pro.

Altman ha anche commentato sui social che l’azienda si sta trasformando “sempre più in un AI inference company“, frase che va letta insieme alla claim che il modello è stato co-progettato per i sistemi Nvidia GB200/300 e ha persino contribuito a ottimizzare il proprio stack di inferenza.

Nvidia GB200

Sul fronte Codex, il pacchetto complementare è arrivato contemporaneamente, controllo browser, Sheets, Slides, Docs, PDF, dettatura a livello di sistema operativo, auto-review mode. Codex esce dal perimetro coding e diventa agente di lavoro generalista, capace di interagire con app web, cliccare dentro i flussi, catturare screenshot e iterare fino al completamento del task.

Per chi segue la questione da dentro, il segnale è inequivocabile: OpenAI ha scelto Codex come base del proprio stack agentico, non ChatGPT come si poteva pensare un anno fa. Latent.Space lo ha notato per primo con una formula centrata, la mossa è “critica e retrospettivamente ovvia”.

Il ruolo delle App SDK e cosa sta succedendo con i partner

La dimensione piattaforma, sul fronte consumer, si regge sulle Apps SDK presentate al DevDay del 6 ottobre 2025. Il sistema è costruito sopra il Model Context Protocol di Anthropic, standard aperto, e permette a uno sviluppatore di portare la propria app dentro la conversazione.

I pilot iniziali erano Booking.com, Canva, Coursera, Expedia, Figma, Spotify, Zillow. Nei mesi seguenti si sono aggiunti DoorDash, Instacart, OpenTable, Uber, Target, Lowe’s, CarMax, Tripadvisor, e da ultimo Starbucks.

Il dettaglio che merita attenzione è il bilancio operativo di queste integrazioni, perché inizia a essere leggibile.

Starbucks è il caso meno felice, la recensione di The Verge parla di esperienza frustrante, processo d’ordine meno efficiente del banco fisico e dell’app nativa del brand.

Instant Checkout, la funzione che lo scorso autunno permetteva di acquistare direttamente dentro ChatGPT da merchant Shopify, Etsy e Walmart, a marzo 2026 era stata scalata indietro da OpenAI dopo risultati deludenti, gli utenti ricercavano prodotti dentro ChatGPT, ma tornavano comunque sui siti dei merchant per chiudere la transazione.

DoorDash ha poi commentato che la cancellazione di Instant Checkout si allinea con l’idea di usare ChatGPT come livello di discovery, non come venue transazionale.

Questo dato, apparentemente marginale, cambia il racconto della Super App in modo importante. Il disegno di WeChat, il riferimento più citato, è un ecosistema chiuso in cui il pagamento avviene dentro l’app per il 100% delle transazioni. OpenAI, al momento, sta facendo qualcosa di più modesto, un livello conversazionale di discovery e navigazione dei servizi, con transazioni che restano nei mondi dei partner.

Clayton Nelson, vp enterprise alliances di Expedia, lo ha detto in modo chiaro in un commento a Modern Retail: l’AI generativa è un canale importante e in crescita, ma complementare agli altri, non sostitutivo. Per chi deve prendere decisioni di distribuzione in azienda, questa distinzione è il primo dato da cui partire.

Le voci internazionali, tra entusiasmo e critica sostanziale

Il consenso all’estero sulla direzione della Super App non è unanime, ed è interessante leggere le prese di posizione più nette.

Sanchit Vir Gogia, chief futurist di Greyhound Research, ha definito il piano Super App “una convergenza forzata guidata dalla frammentazione interna, dalla pressione competitiva e dal bisogno di monetizzare dove il valore si realizza davvero”, più che “una visione di prodotto coerente”. La sua osservazione è sottile, la forza storica di ChatGPT è stata la semplicità, una sola cosa fatta bene, e nel tentativo di servire insieme consumer, sviluppatori e imprese, OpenAI rischia di diluire proprio quella chiarezza che l’ha resa dominante.

Let’s Data Science ha aggiunto un’osservazione che in Italia si è letta poco, il fatto che dentro il documento investitori di OpenAI la dipendenza da Microsoft venga classificata come rischio è più significativo, dal punto di vista strategico, dell’annuncio Super App in sé. OpenAI ha costruito il prodotto AI più famoso al mondo, però Anthropic sta vincendo il segmento enterprise.

I dati Ramp di febbraio 2026 già citati dicono che Anthropic vince circa il 70% dei confronti diretti con OpenAI tra i buyer di AI per la prima volta, anche se OpenAI parte da una posizione assoluta di adozione più forte.

La lettura che dà The Planet Tools, invece, è più interna al gioco, la mossa Super App va letta dentro una finestra di dieci giorni densa di altre notizie, il memo Dresser del 13 aprile che accusa Anthropic e annuncia le iniziative interne Spud, Frontier e DeployCo, il triplo cambio di dirigenti del 17 aprile, la polemica di Altman contro il “fear-based marketing” di Anthropic del 21 aprile, il lancio di ChatGPT Images 2.0 il 21 e 22 aprile, GPT-5.5 il 23.

Dieci giorni fitti, sequenziati in modo da coprire le notizie sgradevoli con i lanci di prodotto. Qui il sospetto lascia spazio alla diagnosi, è un pattern di comunicazione che va preso in conto.

GPT-5.5 come base, Codex come motore, Atlas come periferia

Guardando la Super App dal punto di vista architetturale, la struttura che emerge si discosta dall’idea di un’unica interfaccia omogenea, e somiglia piuttosto a un’orchestrazione di tre oggetti che si parlano meglio tra loro.

GPT-5.5 è il modello di base, posizionato come “real work”, ottimizzato su esecuzione lunga, uso del computer e scienza.

Codex è il motore agentico, l’oggetto che sa agire sopra file, applicazioni e sistemi. Atlas, il browser lanciato nell’ottobre 2025, è la periferia che dialoga col web e con i partner App SDK.

La logica del percorso, che resta implicita ma leggibile, è che Codex diventi il centro di gravità dell’esperienza agentica, con ChatGPT e Atlas che vengono progressivamente assorbiti nella sua interfaccia piuttosto che il contrario.

È una scelta diversa da quella che molti si aspettavano. Chi prevedeva l’ascesa di una “chat che fa tutto” si ritrova invece una “postazione di sviluppo che fa tutto”, con il modello mentale di chi usa un terminale con AI integrata, non di chi usa un assistente conversazionale. Questo è un dettaglio non banale per chi valuta l’adozione enterprise, perché implica curve di apprendimento e profili d’uso diversi.

Un’altra osservazione tecnica, sul fronte modello: GPT-5.5 nella variante Pro è stata descritta dagli early tester come meno “one-shot answer engine” e più “research partner“, capace di critica su multipli passaggi, stress test di argomenti tecnici, lavoro iterativo con codice, note e PDF. Questa inclinazione del modello verso il lavoro prolungato è coerente con la direzione agentica, e rende il marketing intorno al consumer un po’ fuori fuoco, perché la Super App, nei fatti, nasce prima per il lavoro professionale, poi per il caso d’uso generalista.

La competizione (aggiornata al 24 aprile 2026)

Rispetto al quadro tracciato in questo articolo, sono tre i punti di cambiamento.

Anthropic

Anthropic, che avevo descritto con Claude Cowork e Claude Code, ha rilasciato Claude Opus 4.7 il 22 aprile, con un posizionamento focalizzato, coding terminal-first, finestra di contesto da un milione di token, integrazioni MCP sempre più strette. La sua scommessa punta altrove, sulla profondità verticale sullo sviluppatore professionista, tradotta in seat expansion enterprise.

È l’archetipo opposto a quello di OpenAI, e le due curve di monetizzazione sono diverse, una compone sulla ritenzione consumer e SMB bundled, l’altra sulla crescita per sviluppatori in aziende.

Microsoft

Microsoft continua a giocare dall’interno dei sistemi di record, con Microsoft 365 Copilot e Foundry Agent Service che abilitano agenti governati nello stesso ecosistema di identità, compliance e dati aziendali già in uso. Il vantaggio strutturale non cambia, Microsoft ha il grafo documentale e l’autenticazione, OpenAI deve costruirseli.

Google

Google, sempre più aggressiva su Gemini e Deep Research integrati in Workspace, continua a presidiare i flussi documentali e collaborativi.

Perplexity

Perplexity, col browser Comet, tiene la sua nicchia sulla ricerca e navigazione aumentata. xAI sta provando una strada parallela con X come piattaforma, pensata per essere anche payments e commerce, un’ambizione che fin qui non si è tradotta in adozione significativa.

Il punto che tutti questi sviluppi tracciano insieme è che la partita delle interfacce di lavoro è partita per davvero, con traiettorie differenti e non incompatibili, ognuna con un fossato difensivo diverso. Per chi compra tecnologia in azienda, il quadro è più chiaro di come lo era a marzo, e allo stesso tempo più frammentato, perché la scelta dipende sempre meno dal modello, sempre più dal profilo d’uso dominante nell’organizzazione.

Cosa fare adesso in azienda

Il consiglio operativo più onesto, a questo punto, è di non inseguire l’annuncio. La Super App non è ancora un prodotto sullo scaffale, è un insieme di pezzi che stanno convergendo, e la tempistica del prodotto finito resta sfumata. Chi deve prendere decisioni sui prossimi dodici mesi può però guardare il quadro con più strumenti di un mese fa.

Il primo è la separazione tra discovery e transazione, vale la pena tenerla presente in ogni valutazione. Le App SDK funzionano per far scoprire servizi dentro la conversazione, non funzionano ancora per chiudere transazioni di qualità.

Se l’azienda sta valutando una presenza dentro ChatGPT come app partner, il modello di business corretto è quello di canale di acquisizione, non quello di punto di vendita, e i dati di conversione andranno misurati con questa aspettativa. Il caso Instant Checkout è prezioso, perché dice che OpenAI stessa ha dovuto aggiustare il tiro su questa distinzione.

Il secondo è la separazione tra consumer e lavoro professionale, che la roadmap OpenAI sta rendendo più netta. Se l’azienda usa ChatGPT Business o Enterprise per knowledge work, l’investimento che sta maturando meglio, tecnicamente, sono i workspace agents e l’integrazione con Codex per i team tecnici. Se invece l’uso è consumer-like, lo stack da monitorare è diverso, e il valore marginale di GPT-5.5 rispetto a 5.4 è più sottile. Questa distinzione non era chiara a marzo 2026, ora lo è.

Il terzo è l’asse governance, che resta il nodo dove la Super App diventa o non diventa infrastruttura enterprise. Chi può vedere quali dati dentro ChatGPT, Codex e Atlas quando vengono usati da un team? Come si auditano le azioni eseguite in autonomia dagli agenti? Come si mappano permessi e identità su un’interfaccia che attraversa browser, file system e applicazioni terze? Frontier, la piattaforma enterprise che OpenAI ha posizionato come telaio della Super App, è la risposta strutturale a queste domande, però la sua maturazione procede in parallelo al prodotto consumer e l’allineamento non è scontato.

Senza dubbio, a valle di una lettura di questo tipo, ci si pone la domanda che resta aperta: se la traiettoria Super App di OpenAI riuscirà a diventare infrastruttura di lavoro di impresa senza perdere la semplicità che ha reso ChatGPT dominante, oppure se la convergenza forzata di troppi prodotti in un’unica superficie rischia di diluire proprio quella forza di ingresso che le ha dato scala, mentre Anthropic continua a crescere in verticale sul professional e Microsoft e Google presidiano i loro sistemi di record dall’interno.