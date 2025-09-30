ChatGPT fa un salto in avanti nel commercio: con Instant Checkout, ChatGPT non si limita a suggerire prodotti: permette anche di comprarli in tempo reale, senza mai uscire dalla conversazione.
tecnologia
ChatGPT diventa negozio: arriva l’acquisto diretto con Instant Checkout
OpenAI compie un passo decisivo verso il “commerce agentico”: grazie a Instant Checkout e al nuovo Agentic Commerce Protocol, gli utenti (per ora solo americani) possono acquistare prodotti direttamente all’interno di ChatGPT. La tecnologia, sviluppata con Stripe e presto aperta a milioni di venditori, punta a trasformare la chat in un canale di vendita sicuro, scalabile e integrato
