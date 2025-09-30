Intelligenza Artificiale News Realtà Virtuale (XR) Quantum computing

tecnologia

ChatGPT diventa negozio: arriva l’acquisto diretto con Instant Checkout

Home Intelligenza Artificiale
Indirizzo copiato

OpenAI compie un passo decisivo verso il “commerce agentico”: grazie a Instant Checkout e al nuovo Agentic Commerce Protocol, gli utenti (per ora solo americani) possono acquistare prodotti direttamente all’interno di ChatGPT. La tecnologia, sviluppata con Stripe e presto aperta a milioni di venditori, punta a trasformare la chat in un canale di vendita sicuro, scalabile e integrato

Pubblicato il 30 set 2025
Instant Checkout ChatGPT

ChatGPT fa un salto in avanti nel commercio: con Instant Checkout, ChatGPT non si limita a suggerire prodotti: permette anche di comprarli in tempo reale, senza mai uscire dalla conversazione.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

C
Giovanni Clericò

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

Articoli correlati

  • copyright AI

  • AI Generativa

    ChatGPT: come funziona il chatbot di OpenAI

    13 Ago 2025

    di Pierluigi Sandonnini

    Condividi
  • chatGPT digital marketing

  • approfondimento

    Come utilizzare ChatGPT nel digital marketing

    08 Nov 2024

    di Gaetano Romeo

    Condividi
  • ChatGPT Agent

  • applicazioni

    Agent, la nuova funzionalità di ChatGPT: ecco come utilizzarla

    31 Lug 2025

    di Giovanni Masi

    Condividi