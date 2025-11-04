Il Model Context Protocol è nato per risolvere un problema concreto: collegare i modelli linguistici e gli agenti AI a strumenti, API e dati in modo standard, osservabile e governabile. A differenza delle integrazioni ad hoc, MCP consente a client diversi (IDE, chatbot, agenti autonomi) di scoprire in modo dinamico risorse e strumenti esposti da server conformi al protocollo, con controllo dei permessi e telemetria coerente. Nel corso dell’ultimo anno MCP è passato da esperimento di integrazione a tessuto connettivo di molte piattaforme, grazie a una specifica pubblica, a SDK ufficiali e a un ecosistema di server in rapida crescita.
tecnologia
Model Context Protocol (MCP): 10 server da provare per gli sviluppatori
MCP sta emergendo come standard per collegare modelli linguistici e agenti AI a strumenti, API e dati in modo sicuro e governabile. Esploriamo dieci server MCP da testare subito e sei best practice per sviluppare implementazioni robuste, evidenziando l’importanza di sicurezza, auditing e interoperabilità tra sistemi AI
Argomenti
Canali