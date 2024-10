ChatGPT Plus: la modalità Advanced Voice arriva in Italia

La modalità vocale avanzata di ChatGPT è ora disponibile in Italia e in Europa. Lo ha annunciato OpenAI. Questa funzione permette agli abbonati Plus di avere una conversazione naturale in tempo reale con il chatbot tramite l’app per Android e iOS. La disponibilità è stata graduale e ora include diversi paesi europei, tra cui Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein. Anche se attualmente è necessario un abbonamento Plus, esiste la possibilità che in futuro diventi gratuita.

Nove voci per l’interazione

La modalità vocale avanzata di ChatGPT utilizza le capacità audio native del modello GPT-4o, consentendo conversazioni naturali in tempo reale. Gli utenti possono scegliere tra nove voci distinte: Arbor, Breeze, Cove, Ember, Juniper, Maple, Sol, Spruce e Vale. Ogni voce ha un tono e un carattere unici, e può essere selezionata al primo utilizzo e modificata successivamente nelle impostazioni.

Limiti e funzionalità

Esiste un limite di utilizzo giornaliero per la modalità vocale avanzata, anche se OpenAI non specifica la durata massima. Un avviso apparirà quando restano 15 minuti di utilizzo. È possibile mantenere la conversazione in background e ripristinare le conversazioni precedenti. Le clip audio possono essere cancellate e non sono utilizzate per l’addestramento dei modelli.