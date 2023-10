Lefebvre Sarrut, gruppo multinazionale europeo nell’informazione legale e fiscale, ha lanciato GenIA-L, la prima soluzione di intelligenza artificiale generativa europea dedicata al mercato legale. Integrato nei database NEO e QMemento di Lefebvre Sarrut, GenIA-L è ora disponibile sul mercato spagnolo e sarà presto accessibile ai clienti e ai partner delle aziende parte del Gruppo multinazionale con sedi in Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito.

In Italia, la tecnologia sviluppata permetterà di fruire in modo innovativo i contenuti di Giuffrè Francis Lefebvre, leader nel mercato editoriale legale da sempre noto per la qualità e l’autorevolezza dei propri contenuti giuridici.

La soluzione verrà presentata in anteprima presso lo stand di Lefebvre Sarrut (#13-14) alla Conferenza annuale dell’Associazione Internazionale degli Avvocati di Parigi dal 29 ottobre al 3 novembre.

GenIA-L, dati legali affidabili e aggiornati

Con il diffondersi di nuovi strumenti generali di intelligenza artificiale, i professionisti legali e fiscali rischiano di incappare in informazioni non attendibili e spesso errate. Grazie alla soluzione GenIA-L di Lefebvre Sarrut, i professionisti del diritto possono ora utilizzare la tecnologia GenAI con fiducia, sicuri del fatto che le informazioni e le argomentazioni fornite dall’intelligenza artificiale si basino su dati legali affidabili e aggiornati provenienti dai database legali di editori leader di mercato. L’uso esclusivo di queste fonti affidabili da parte dell’algoritmo proprietario di GenIA-L garantisce risultati attendibili e pertinenti che rendono le ricerche informative dei professionisti legali più veloci, semplici e potenti.

Di seguito un’immagine di GenIA-L nella versione spagnola:

Olivier Campenon, CEO di Lefebvre Sarrut, ha dichiarato: “In Lefebvre Sarrut, continuiamo a dare priorità all’innovazione come motore fondamentale per il progresso ambientale, sociale e della governance, nonché come parte integrante del nostro impegno nel mantenere i nostri clienti un passo avanti rispetto agli altri. Siamo estremamente orgogliosi di questo ultimo prodotto, che darà una spinta ai nostri clienti europei del settore legale offrendo loro la potenza di GenAI combinata con contenuti giuridici senza eguali.”

“Siamo molto orgogliosi di far parte di un Gruppo che pone l’innovazione al centro della propria strategia”, dichiara Stefano Garisto, amministratore delegato di Giuffrè Francis Lefebvre. “I Centri di Competenza interni a Lefebvre Sarrut sono serbatoi di conoscenza e competenza specializzata che potenziano le nostre capacità e ci permettono di offrire servizi e prodotti sempre all’avanguardia. Inoltre, l’interazione tra le diverse country favorisce la condivisione di best practice e di soluzioni innovative che ottimizzano il nostro lavoro e quello dei nostri clienti”.

Dalle raccomandazioni contestuali alla consulenza legale

Testato da oltre 100 organizzazioni in Europa, GenIA-L incorpora una vasta gamma di funzionalità di intelligenza artificiale generativa. L’obiettivo è offrire agli utenti informazioni aggiornate, complete e pertinenti per i loro casi specifici, con argomentazioni precise, ben ragionate e prove affidabili.

Queste funzionalità includono: