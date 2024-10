Anche Adobe lancia un generatore di video AI

Adobe ha presentato nuovi strumenti di intelligenza artificiale in grado di creare e modificare video, entrando così in competizione con grandi aziende tecnologiche e startup che cercano di sfruttare la crescente domanda di questa tecnologia emergente, come OpenAI, Meta e Google. Tra le novità, l’integrazione di funzionalità AI nel software di editing video Premiere Pro e strumenti online per la produzione di video da testi e immagini esistenti. Adobe si distingue per l’offerta di modelli di AI “commercialmente sicuri” e integrati nei flussi di lavoro esistenti.

Attualmente, Adobe non addebita costi aggiuntivi per l’uso delle sue funzionalità AI oltre le normali tariffe di abbonamento, ma potrebbe in futuro addebitare di più per l’uso del suo AI focalizzato sui video rispetto a strumenti simili per le foto.

Introduzione all’innovazione AI di Adobe

Durante la conferenza annuale dei prodotti, Max, a Miami, Adobe ha annunciato l’integrazione di funzionalità AI nel software di editing video Premiere, permettendo agli utenti di estendere i clip video utilizzando l’intelligenza artificiale generativa.

Oltre all’integrazione in Premiere Pro, Adobe ha introdotto strumenti online che consentono di produrre video a partire da prompt testuali e immagini esistenti.

Video Clip Originale

Image-to-Video “rifa” il filmato. Notare come uno dei cav gialli oscilli senza un apparente motivo…



Mentre OpenAI, Meta e Google hanno già mostrato generatori di video AI, Adobe si distingue come la prima grande azienda di software a rendere questa tecnologia ampiamente disponibile per i clienti. Alcune startup, come Runway AI, hanno già lanciato pubblicamente i loro prodotti di generazione video.

L’approccio di Adobe al mercato

Ely Greenfield, CTO di Adobe per i media digitali, ha sottolineato che i clienti desiderano funzionalità AI integrate nelle applicazioni che già utilizzano. I nuovi modelli video di Adobe sono progettati per flussi di lavoro reali e integrazione negli strumenti esistenti. Negli ultimi anni, Adobe si è concentrata sull’aggiunta di funzionalità AI generative al suo portafoglio di software per professionisti creativi, inclusi prodotti di punta come Photoshop e Illustrator.

Adobe ha lavorato per differenziare i suoi modelli come “commercialmente sicuri”, grazie a dati di addestramento prudenti e una moderazione restrittiva. Alcuni volti, ad esempio, vengono bloccati se gli utenti tentano di generare video di essi. I modelli video di Adobe sono stati addestrati principalmente su video e foto dalla sua vasta libreria di media stock per marketer e agenzie creative.

Impatto sul mercato e futuri sviluppi

Durante la conferenza, Adobe ha anche annunciato miglioramenti ad altri software, come la facilitazione della visualizzazione di contenuti 3D in Photoshop. L’azienda sta inoltre lavorando allo sviluppo di modelli AI in grado di generare grafica 3D, continuando a innovare e espandere le capacità dei suoi strumenti creativi.