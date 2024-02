Prima edizione dell’AI Festival – Exploring Generative AI, evento internazionale dedicato all’intelligenza artificiale, curato da Search On Media Group e WMF – We Make Future. La manifestazione, che si svolge presso l’Allianz Mico di Milano il 14 e 15 febbraio, vede la partecipazione di rappresentanti istituzionali, accademici, aziendali e della ricerca, oltre a esperti del settore AI & Digital-Tech. L’obiettivo è quello di fare il punto sulla progressione dell’intelligenza artificiale attraverso le diverse prospettive delle industrie coinvolte.

L’AI Festival offre una combinazione di formazione per il settore con oltre 100 speaker, opportunità di business e scoperte tecnologiche nell’area espositiva grazie alla presenza di più di 50 espositori e sponsor.

Tra i partner dell’evento figurano ESA – Agenzia spaziale europea, Intel, Bocconi e CINECA.

Cosmano Lombardo, fondatore e CEO di Search On Media Group nonché ideatore dell’AI Festival e WMF dichiara: “Questa prima edizione dell’AI Festival è rivolta a coloro che desiderano conoscere e comprendere tutte le sfumature e le potenzialità dell’intelligenza artificiale. Abbiamo infatti costruito un programma che permette un’esplorazione completa a 360°. La due giorni è anche un’importante piazza per il business: saranno attive diverse iniziative che incentivano nuove sinergie tra imprese, startup e professionisti, per promuovere sviluppo e integrazione di questa tecnologia nelle varie industries. Non mancheranno le discussioni legate alla regolamentazione e alla tutela della privacy, di cui parleremo direttamente con i principali rappresentanti istituzionali che saranno presenti”.

Gli ospiti attesi all’AI Festival

La due giorni dedicata all’intelligenza artificiale vede sul palco della Sala Plenaria alcune delle menti più brillanti del settore. Tra gli ospiti attesi, esperti internazionali come Nestor Maslej – Research manager human-centered AI presso Stanford University; Marc Mezard, professore di Fisica teorica presso Università Bocconi; Yolanda Bile di Cognizant. Sarà inoltre presente Garry Kasparov, leader russo pro-democracy, attivista per i diritti umani e campione mondiale di scacchi.

Oltre a queste personalità del settore scientifico-tecnologico, l’evento vede la partecipazione anche di figure istituzionali come Brando Benifei, europarlamentare e relatore dell’AI Act; Anna Ascani, vicepresidente della Camera dei Deputati; Layla Pavone, responsabile Board Innovazione Tecnologica e Trasformazione Digitale del Comune di Milano; Guido Scorza, componente del Garante per la protezione dei dati personali; Massimo Carnelos, Head of Technological Innovation and Startup del MAECI; Stefano Molino, responsabile Fondo Acceleratori at CDP Venture Capital SGR; Roberto Viola, direttore Generale per le politiche digitali della Commissione europea (DG Connect).

L’area espositiva dell’AI Festival

L’area espositiva dell’AI Festival è un luogo di opportunità e scoperte. Oltre 50 tra sponsor ed espositori hanno scelto di partecipare all’evento. Nell’area espositiva è presente anche l’AI Showcase, dove gli espositori condividono dimostrazioni live con robot, prototipi tecnologici, demo, tool e servizi di AI.

L’evento è parte del progetto WMF For AI, avviato nel 2016 dal WMF – We Make Future e Search On: un’insieme di eventi, iniziative di divulgazione, informazione e formazione dedicate all’AI.

Il prossimo appuntamento sarà il 13, 14 e 15 giugno 2024 a BolognaFiere con l’AI Global Summit.