Odontoiatria 4.0, metamorfosi di una azienda

In provincia di Varese esiste un’impresa che ha letteralmente trasformato una mansione prettamente artigianale, quella odontotecnica, in un processo industrializzato. Una rivoluzione, digitale. Da poche decine di protesi dentali al mese realizzate a mano e standardizzate, a un sistema produttivo digitalizzato in grado di crearne a centinaia, tutte diverse una dall’altra; personalizzate su ogni singolo paziente.

Protagonista di questa evoluzione di un settore fino a ieri considerato tradizionale è LaStruttura Spa di Cassano Magnago. Azienda dove, oggi, sono 153 le tipologie di protesi che ogni mese vengono realizzate e oltre 500 le piattaforme implantari gestite. È come se per gli ausili odontoiatrici si fosse aperta una nuova era.

L’azienda è entrata a far parte delle “Fabbriche Vetrina”, l’iniziativa promossa dalla rete dei Digital Innovation Hub, e sostenuta livello locale dall’Area Digitale di Confindustria Varese, con l’obiettivo di dare visibilità a piccole e medie imprese fortemente orientate all’innovazione che hanno introdotto e integrato nei propri impianti produttivi soluzioni avanzate e visibili, utilizzando una o più tecnologie abilitanti tipiche dell’Industria 4.0. Con lo scopo di ispirare il sistema produttivo e creare contaminazioni positive.

LaStruttura: un alto livello di maturità digitale

Un traguardo che LaStruttura ha potuto raggiungere grazie agli investimenti fatti nel campo tecnologico, ma anche e soprattutto, nella formazione del capitale umano.

“La digitalizzazione ci consente di creare da zero un prodotto. Nel nostro caso si tratta di ausili o protesi odontoiatriche. Partiamo da un foglio completamente bianco e, passo dopo passo, iniziamo a comporre il prodotto finale – afferma Adriano Campana, Amministratore Delegato di LaStruttura. Questo processo è reso possibile dalla presenza, in azienda, di varie competenze e figure professionali”.

Si tratta di una realtà che conta 36 dipendenti e fattura oltre 4 milioni di euro all’anno. “Il 50% circa dei nostri collaboratori ha una formazione odontotecnica ma ci sono anche altri profili come ingegneri, meccatronici e designer. Siamo alla continua ricerca di talenti orientati all’innovazione”.

Raggiungere un buon livello di maturità digitale, per l’impresa, non è stato un percorso avvenuto solamente a seguito di investimenti fatti nell’ambito di industria 4.0. “L’azienda è nata digitale – afferma Paolo Bottura, Chief Operating Officer –, si tratta di una realtà fondata proprio sul principio di industrializzare un processo produttivo prettamente artigianale, ovvero quello legato all’attività odontotecnica”.

Tutte le fasi di lavoro sono state digitalizzate

Dalla scansione 3D del viso e dei denti, passando per la realizzazione dell’ordine e produzione. Fino alle rifiniture e spedizioni. Ogni fase che compone l’intero processo produttivo è completamente digitale.

“La prima interazione avviene già nello studio dentistico quando il medico inserisce tutti i dati necessari per la realizzazione di una protesi”. Per prima cosa si realizza una scansione della bocca. Dalla poltrona dello studio dentistico parte il flusso dei dati del paziente che arriva direttamente ai macchinari dell’azienda di Cassano Magnago per la realizzazione dell’ausilio.

“I nostri sistemi – aggiunge l’amministratore delegato -, ci permettono di riprodurre l’avatar del paziente. In questo modo non solo siamo efficienti nella realizzazione del prodotto, ma riduciamo anche gli appuntamenti per il paziente. Per questo motivo definiamo la nostra attività con quattro P: preventiva, predittiva, partecipativa e profittevole”.

L’importanza della formazione del personale

Un aspetto molto importante quando si parla di tecnologia è quello della formazione. Adriano Campana sottolinea: “La quota di mercato digitale in questo comparto non arriva al 5%. Navighiamo in un business ancora tutto da costruire e nel quale abbiamo bisogno di coinvolgere tutta la filiera, dai nostri collaboratori, fino agli studi dentistici”. Per questo motivo l’impresa varesina organizza corsi di formazione, seminari e incontri, sia per i dentisti con cui collabora, sia per i propri dipendenti. “Organizziamo dei meeting periodici con manager di grandi realtà che possono trasmettere la propria esperienza professionale – informa Campana.

Una prossima conferenza che abbiamo programmato, per esempio, sarà con il direttore di produzione di Cisco Photonics che parlerà del rapporto tra innovazione e produzione”: 350 ore di lezioni on demand, 15 percorsi digitali eseguiti ogni mese, 3 diversi livelli di formazione odontoiatrica. Questi i numeri che certificano come i più importanti investimenti aziendali siano stati fatti proprio sul capitale umano, prima ancora che sul lato tecnologico. Obiettivo: avvicinare tutto il mondo dell’odontoiatria alla rivoluzione digitale, di cui LaStruttura è un caso esemplare.