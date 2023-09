Rapporto World Robotics 2023: nel 2022 installazioni a +5%

Il nuovo rapporto World Robotics 2023 fa registrare 553.052 installazioni di robot industriali nelle fabbriche di tutto il mondo, con un tasso di crescita del 5% nel 2022, su base annua. Per regione, il 73% di tutti i robot di nuova installazione è stato installato in Asia, il 15% in Europa e il 10% nelle Americhe.

“Il record mondiale di 500.000 unità è stato superato per il secondo anno consecutivo”, afferma Marina Bill, Presidente della Federazione Internazionale di Robotica. “Nel 2023 si prevede che il mercato dei robot industriali crescerà del 7%, superando le 590.000 unità in tutto il mondo”.

Rapporto World Robotics 2023: Asia, Europa e Americhe

La Cina è il più grande mercato mondiale: nel 2022, le installazioni annuali di 290.258 unità hanno sostituito il precedente record del 2021 con una crescita del 5%. Quest’ultimo guadagno è notevole, poiché supera addirittura il risultato del 2021, che aveva fatto registrare un balzo del 57% rispetto al 2020. Per servire questo mercato dinamico, i fornitori di robot nazionali e internazionali hanno aperto stabilimenti di produzione in Cina e hanno aumentato continuamente la capacità produttiva. In media, le installazioni annuali di robot sono cresciute del 13% ogni anno (2017-2022).

Le installazioni di robot in Giappone sono aumentate del 9% a 50.413 unità, superando il livello pre-pandemia di 49.908 unità nel 2019. Il livello massimo rimane quello di 55.240 unità del 2018. Il Paese è secondo alla Cina per dimensioni del mercato dei robot industriali. Le installazioni annuali sono aumentate in media del 2% all’anno (2017-2022). Il Giappone è il principale paese produttore di robot al mondo, con una quota di mercato del 46% della produzione globale di robot.

Il mercato della Repubblica di Corea è aumentato dell’1%: le installazioni hanno raggiunto le 31.716 unità nel 2022. Si tratta del secondo anno di crescita marginale, dopo quattro anni di calo delle installazioni. La Repubblica di Corea rimane il quarto mercato mondiale dei robot, dopo Stati Uniti, Giappone e Cina.

Europa

L’Unione Europea rimane il secondo mercato mondiale (70.781 unità; +5%) nel 2022. La Germania è uno dei primi cinque paesi al mondo per adozione, con una quota di mercato del 36% all’interno dell’UE. Le installazioni tedesche sono scese dell’1% a 25.636 unità. L’Italia segue con una quota di mercato del 16% all’interno dell’UE – le installazioni sono cresciute dell’8% a 11.475 unità. Il terzo mercato dell’UE, la Francia, ha registrato una quota di mercato regionale del 10% e ha guadagnato il 13%, installando 7.380 unità nel 2022.

Nel Regno Unito post-Brexit, le installazioni di robot industriali sono aumentate del 3%, raggiungendo le 2.534 unità nel 2022. Si tratta di meno di un decimo delle vendite della Germania.

Americhe

Nelle Americhe, le installazioni sono aumentate dell’8% fino a raggiungere 56.053 unità nel 2022, superando il livello massimo del 2018 (55.212 unità). Gli Stati Uniti, il più grande mercato regionale, rappresentano il 71% delle installazioni nelle Americhe nel 2022. Le installazioni di robot sono aumentate del 10%, raggiungendo le 39.576 unità. Questo risultato è stato appena inferiore al livello massimo di 40.373 unità raggiunto nel 2018. Il principale motore di crescita è stato l’industria automobilistica, che ha registrato un aumento delle installazioni del +47% (14.472 unità). La quota dell’industria automobilistica è tornata al 37%, seguita dall’industria dei metalli e dei macchinari (3.900 unità) e dall’industria elettrica/elettronica (3.732 unità).

Gli altri due mercati principali sono il Messico – dove le installazioni sono cresciute del 13% (6.000 unità) – e il Canada, dove la domanda è calata del 24% (3.223 unità). Questo è il risultato di una minore domanda da parte dell’industria automobilistica, il più forte utilizzatore.

Il Brasile è un importante sito di produzione di veicoli a motore e parti di automobili: L’Organizzazione Internazionale dei Costruttori di Autoveicoli (OICA) prevede una produzione di 2,4 milioni di veicoli nel 2022. Ciò dimostra l’enorme potenziale di automazione del Paese. Il numero di installazioni annuali è cresciuto piuttosto lentamente, con alti e bassi ciclici. Nel 2022 sono stati installati 1.858 robot. Il 4% in più rispetto all’anno precedente.

Rapporto World Robotics 2023: prospettive

Il 2023 sarà caratterizzato da un rallentamento della crescita economica globale. Le installazioni di robot nel 2023 non dovrebbero seguire questo schema. Non c’è alcuna indicazione che la tendenza generale di crescita a lungo termine si interromperà presto: sarà piuttosto il contrario. Il traguardo delle 600.000 unità installate all’anno in tutto il mondo dovrebbe essere raggiunto nel 2024.

Gli ordini per i rapporti World Robotics 2023 Industrial Robots and Service Robots possono essere effettuati online. Ulteriori download sui contenuti sono disponibili qui.