Boom dei robot in India, raggiunto il massimo storico

Le vendite di robot industriali in India hanno raggiunto un nuovo record di 4.945 unità installate. Si tratta di un aumento del 54% rispetto all’anno precedente (2020: 3.215 unità). In termini di installazioni annuali, l’India è ora al decimo posto in tutto il mondo. È quanto emerge dal rapporto World Robotics, presentato dall’International Federation of Robotics (IFR)

Lo stock operativo di robot industriali in India ha raggiunto il massimo storico

“L’India è una delle economie industriali in più rapida crescita al mondo”, afferma Marina Bill, presidente della Federazione internazionale di robotica. “Nel giro di cinque anni, lo stock operativo di robot industriali è più che raddoppiato, per raggiungere 33.220 unità nel 2021. Ciò corrisponde a un tasso di crescita medio annuo del 16% dal 2016”.

Oggi, l’India è la quinta economia più grande del mondo misurata dalla produzione manifatturiera. Secondo i dati della Banca Mondiale, il valore aggiunto manifatturiero dell’India nel 2021 è stato di 443,9 miliardi di dollari, con un aumento del 21,6% rispetto al 2020.

L’industria automobilistica rimane il più grande cliente per l’industria della robotica in India con una quota del 31% nel 2021. Le installazioni sono più che raddoppiate a 1.547 unità (+108%). L’industria generale in India è guidata dall’industria metallurgica con 308 unità (-9%), dall’industria della gomma e delle materie plastiche con 246 unità (+27%) e dall’industria elettrica / elettronica con 215 unità (+98%).

Potenziale impressionante per l’India

Il potenziale a lungo termine della robotica in India diventa più chiaro rispetto alla Cina: la densità di robot in India nell’industria automobilistica, che è il numero di robot industriali per 10.000 dipendenti, ha raggiunto 148 robot nel 2021. La densità di robot in Cina ha raggiunto le 131 unità nel 2010 ed è salita a ben 772 unità nel 2021.

Il governo indiano sostiene la crescita nel settore industriale come una delle cifre vitali che influenzano il prodotto interno lordo (PIL). Oggi, il PIL del paese di circa 3 trilioni di dollari si colloca al quinto posto, testa a testa con il Regno Unito e la Francia – dietro Germania, Giappone, Cina e Stati Uniti – secondo i rapporti del Fondo monetario internazionale.

Prospettive

“A seguito della recente interruzione della catena di approvvigionamento, le aziende stanno ripensando le loro strategie di nearshoring nel sud-est asiatico”, afferma Marina Bill. “L’India è stata tradizionalmente una destinazione popolare per il nearshoring nel segmento manifatturiero. Il governo indiano vuole che il paese sia preso in considerazione per nuove opzioni di diversificazione come l’amicizia, che sta collaborando con paesi che condividono valori e interessi simili”.

Anche il settore manifatturiero dovrebbe beneficiare delle iniziative del governo per aumentare la sua competitività e attrattiva per gli investitori. Lo schema Production Linked Incentive (PLI), ad esempio, attualmente impostato per durare fino al 2025, sovvenziona le aziende che creano capacità produttiva in India in settori clienti robot come quello automobilistico, metallurgico, farmaceutico e alimentare.

In India nuovi posti di lavoro grazie ai robot

Le nuove capacità produttive in India sono un passo importante per fornire un’istruzione adeguata e opportunità di lavoro per la sua gente: secondo le proiezioni delle Nazioni Unite, l’India ha ora una popolazione di 1,4 miliardi, superando la Cina per la prima volta. Ciò significa che l’India ha una forza lavoro ampia e giovane che può guidare la crescita economica e l’innovazione. Si prevede che l’India avrà la più grande popolazione in età lavorativa del mondo entro il 2027.