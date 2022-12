Machine learning per il meteo e il clima, ECMWF e IFAB lanciano il primo corso online

Il corso, denominato MOOC, è completamente gratuito e ha già raccolto più di 4.000 iscrizioni, con l’obiettivo di formare nuove professionalità in grado esplorare, analizzare ed elaborare i dati meteorologici per comprendere il clima e fornire elementi decisionali a vantaggio della società [...]

ECMWF e IFAB lanciano MOOC – Massive Open Online Course on Machine Learning in Weather and Climate-, un corso di formazione online, con approccio multidisciplinare, nato con l’obiettivo di formare una comunità di ricercatori e professionisti specializzata sulle opportunità che il Machine learning offre nel campo delle previsioni del meteo e delle previsioni climatiche.

Il corso è gratuito, aperto a tutti coloro con interesse agli argomenti trattati (professionisti del mondo accademico e dei servizi operativi, politici e amministratori, pubblico generale). Per la partecipazione, infatti, è richiesto solamente un livello di conoscenza di base sui temi del clima e del meteo, delle statistiche e dell’informatica.

Il MOOC inizierà il 9 gennaio 2023 per una durata di 10 settimane con 36 ore di formazione suddivise secondo tre livelli di apprendimento con diverse attività pratiche, coding incluso.

Durante le lezioni i partecipanti avranno la possibilità di conoscere meglio il Machine learning applicato nelle previsioni meteo e climatiche grazie ai contributi di esperti degli Stati membri e di chi opera in questo ambito; verranno analizzati gli aspetti economici ma soprattutto le sfide, presenti e future su un contesto così importante anche dal punto di vista delle prospettive occupazionali.

Il contributo di Fondazione IFAB

La Fondazione IFAB partecipa al MOOC attivamente fornendo contenuti di e-learning: dai video ai moduli di esercitazione, ai webinar durante i quali gli iscritti potranno interagire con massimi esperti del settore. In particolare, è previsto un webinar di approfondimento dove tre soci della Fondazione (BIP, Unipol Sai e CRIF) presenteranno dei casi reali: come il Machine Learning in Weather and Climate viene applicato oggi in azienda; opportunità per colmare il gap formativo con quello dell’esperienza lavorativa.

“Il tempo che stiamo vivendo è fortemente influenzato dal cambiamento climatico: gli eventi meteorologici estremi sono sempre più frequenti e impattanti, su tutta la superficie terrestre. In uno scenario sempre più emergenziale, la tecnologia rappresenta lo strumento più importante per ideare soluzioni che permettano la gestione strategica di questi fenomeni: in particolare, un campo di studi in rapidissimo sviluppo è quello del Machine Learning, tema sul quale è focalizzato il corso di formazione promosso dalla partnership tra ECMWF e IFAB” – afferma Marco Becca Direttore di IFAB, International Foundation Big Data and Artificial Intelligence for Human Development – che conclude: “La mission di IFAB è promuovere lo sviluppo di tecnologie nell’ambito Big Data e Intelligenza Artificiale, di metodi scientifici innovativi da mettere al servizio di uno sviluppo umano sostenibile e il corso di Machine Learning applicato al clima va proprio in questa direzione”.

Al termine del corso, i partecipanti potranno decidere se prendere parte alla ECMWF’s Summer of Weather Code (ESoWC) con il proprio progetto di coding.

Il corso inizierà il 9 gennaio 2023. Per saperne di più e per registrarsi è possibile consultare il seguente link.