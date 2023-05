L’intelligenza artificiale in Italia: una risorsa strategica per le aziende

Intelligenza artificiale: qual è la via italiana per una diffusione matura ed efficace in termini operativi, normativi, etici e sociali? Quali le sfide che dovrà affrontare il Paese?

Sono le domande che saranno al centro di “Intelligenza Artificiale per l’Italia 2023, III Edizione“, evento organizzato da AI4business, in programma il 30 maggio 2023 a partire dalle ore 14.30. Analisi di scenario, esperienze reali e casi concreti di applicazione, per capire le opportunità di miglioramento di processi esistenti o di abilitazione di nuovi servizi in diversi settori: dalla manifattura alla finanza, passando per il commercio e la sanità.

L’evento ha il patrocinio di Istituto Italiano di Tecnologia (IIT).

Intelligenza Artificiale per l’Italia 2023 – il programma dell’evento

14. 30

Benvenuto e introduzione ai lavori a cura di Alessandro Longo, Direttore, AI4Business

14.35

Intervista a Roberto Viola, Direttore Generale, DG Connect, Commissione Europea

Modera: Alessandro Longo, Direttore, AI4Business

15.00

Keynote di scenario sul panorama AI

Giovanni Miragliotta, Direttore, Osservatorio Artificial Intelligence, Politecnico di Milano

15.15

Keynote di introduzione – Manifattura e Robotica Collaborativa: migliora l’efficienza

Manuel Catalano, ricercatore del gruppo Soft Robotics for Human Cooperation and Rehabilitation, Istituto Italiano di Tecnologia

15.30

Tavola rotonda – AI in Manifattura

Intervengono:

Lorenzo Greco , Vice Presidente con deleghe a Innovazione digitale e sviluppo delle tecnologie, Anitec Assinform

, Vice Presidente con deleghe a Innovazione digitale e sviluppo delle tecnologie, Anitec Assinform Roberto Valmassoi , CEO, Thema Optical

, CEO, Thema Optical Giulio Ancilli, CEO e Co-Founder, Prometeo

Modera: Franco Canna, Direttore, Innovation Post

16.15

Keynote di introduzione – Una Sanità migliore per tutti, anche grazie all’AI

Mauro Dragoni, AIxIA e Fondazione Bruno Kessler

16.30

Tavola rotonda – AI in Sanità

Intervengono:

Giovanni Arcuri , Chief Technical, Information & Innovation Officer, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS Università Cattolica del Sacro Cuore

, Chief Technical, Information & Innovation Officer, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS Università Cattolica del Sacro Cuore Elena Bottinelli , Head of Digital Transition and Transformation, Gruppo San Donato

, Head of Digital Transition and Transformation, Gruppo San Donato Oscar Mayora, Responsabile Unità di Ricerca Digital Health Research, Fondazione Bruno Kessler

Modera: Alessandro Longo, Direttore, AI4Business

17.15

Keynote di introduzione – L’AI sta già cambiando la finanza e il commercio, per sempre: ecco come

Gianluigi Greco, Presidente, AIxIA

17.30

Tavola rotonda – AI in Finanza e Commercio

Intervengono:

Irene Di Deo , Ricercatrice Senior Osservatorio Artificial Intelligence, Politecnico di Milano

, Ricercatrice Senior Osservatorio Artificial Intelligence, Politecnico di Milano Mirko Giardetti, Digital Innovation Manager, Gruppo LUBE

Modera: Paola Capoferro, Responsabile Editoriale, Digital4Finance

18.15

Conclusioni: Alessandro Longo, Direttore, AI4Business

