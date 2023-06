“Intelligenza artificiale e PMI: esperienze da un futuro presente”, convegno Anitec-Assinform

“Intelligenza artificiale e PMI: esperienze da un futuro presente” è il titolo del convegno Anitec-Assinform rivolto alle imprese piemontesi e valdostane che si tiene martedì 6 giugno 2023, alle ore 16.00 a Torino, presso il Centro Congressi Unione Industriali.



Investire nella trasformazione digitale delle imprese è una delle soluzioni più efficaci per recuperare produttività e competitività. L’intelligenza artificiale è sempre più al centro delle scelte di investimento delle imprese, ed entrando nella vita aziendale per rendere i processi più efficienti e per abilitare nuove funzionalità nei prodotti, diventa un alleato importante per raggiungere target di sostenibilità ambientale ed energetica. È importante, però, rendere questa tecnologia comprensibile e appetibile per le PMI.

Per questo motivo, Anitec-Assinform, Piccola Industria Confindustria e i Digital Innovation Hub di Confindustria e numerose Associazioni territoriali del Sistema, con la partnership di Audi e la media partnership de L’Imprenditore, hanno avviato una collaborazione per organizzare un ciclo biennale di incontri formativi e informativi sui territori. L’iniziativa, partita in Veneto lo scorso febbraio, dopo aver toccato Bari, Firenze e Caserta fa ora tappa a Torino per poi proseguire in molte altre regioni.

Il programma

I lavori inizieranno alle ore 16.00 con i saluti iniziali di Filippo Sertorio, Presidente Piccola Industria Unione Industriali Torino; Alberto Biraghi, Presidente Piccola Industria Confindustria Piemonte; Elena Vittaz, Presidente Piccola Industria Confindustria Valle d’Aosta e Massimiliano Cipolletta, Presidente Digital Innovation Hub Piemonte.

Si prosegue con l’intervento introduttivo di Giovanni Baroni, Presidente Piccola Industria Confindustria, che illustrerà il percorso fatto finora sui territori.

A seguire, il keynote speech di Alberto Saracco, Coordinatore Gruppo di lavoro “Intelligenza Artificiale” Anitec-Assinform, e la tavola rotonda “IA nelle PMI: Esperienze dal territorio”, con la partecipazione di:

Marika Buono , Strategic Planning, Finance & Operations Control Manager Scarpe&Scarpe;

, Strategic Planning, Finance & Operations Control Manager Scarpe&Scarpe; Marco Capula , Chief Strategy Officer GPS Standard;

, Chief Strategy Officer GPS Standard; Laura del Noce , ICT & CAD Group Director Pattern Group;

, ICT & CAD Group Director Pattern Group; Pietro Marini , Group Head of Innovation Deltatre;

, Group Head of Innovation Deltatre; Manuele Musso , AD Space2000;

, AD Space2000; Ferdinando Peretto, Group Chief Information Officer Azimut Benetti Group.

I lavori termineranno con l’intervento di Marco Gay, Presidente Anitec-Assinform. A moderare sarà Eleonora Faina, Direttore Generale Anitec-Assinform.