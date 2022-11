LG e Altair hanno sviluppato un algoritmo di analisi dati per simulare le prestazioni e l’affidabilità delle componenti per veicoli [...]

LG Electronics, in collaborazione con Altair, fornitore globale di soluzioni per la scienza computazionale e l’intelligenza artificiale, ha sviluppato una piattaforma di validazione basata su AI che fornisce una verifica avanzata dell’affidabilità delle componenti per automobili. L’integrazione di questa tecnologia di trasformazione digitale nel processo di sviluppo consente a LG di offrire all’industria automobilistica mondiale soluzioni di infotainment avanzate.

LG e Altair: dai test fisici ai test automatizzati

Finora, il processo di sviluppo delle componenti avanzate per veicoli si è basato interamente su test fisici e tutti i risultati dei test sono stati convalidati manualmente. La recente digitalizzazione dei test e delle verifiche di LG consentirà di ottenere vantaggi non solo in termini di efficienza di costi e tempistiche, ma anche in termini di affidabilità dei dati e dei prodotti.

La nuova piattaforma, in grado di prevedere e misurare con precisione le prestazioni dei prodotti fin dalle prime fasi del processo di validazione, utilizza un algoritmo di apprendimento automatico per eseguire analisi delle serie storiche, analisi della visualizzazione dei dati e varie altre funzioni che migliorano ulteriormente il già rigoroso sistema di verifica di LG delle componenti.

I rapporti dettagliati elaborati dalla nuova piattaforma di validazione di LG basata su AI riguardano i test di sviluppo delle componenti dei veicoli e il supporto per il trasferimento automatico dei dati, e consentiranno all’azienda di valutare anche la qualità dei prodotti ancora da commercializzare con un grado di precisione molto più elevato. Grazie alla stretta e costante collaborazione tra LG e Altair, si prevede che la piattaforma garantisca un tasso di affidabilità dei prodotti pari o superiore al 90%.

WHITEPAPER Efficienza energetica nei processi produttivi: scopri come, grazie a Digitalizzazione e AI Intelligenza Artificiale IoT

Aumentando l’efficienza in aree chiave, la nuova piattaforma è in grado di condurre test multipli, analizzarne i risultati e fornire una serie di indicatori di performance significativi.

“LG è impegnata nella trasformazione digitale delle proprie attività globali e nell’utilizzo delle più recenti tecnologie digitali per migliorare le proprie capacità di ricerca e sviluppo e ottenere una gestione ottimale delle risorse”, dichiara Eun Seok-hyun, presidente di LG Vehicle component Solutions (VS) Company. “La nostra nuova piattaforma di verifica basata su AI è un caso significativo di digitalizzazione per il settore delle componenti automobilistiche, dove l’affidabilità è di estrema importanza”.

In futuro, LG amplierà l’applicazione dell’AI a vari processi, dal product planning alla produzione di massa.