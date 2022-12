POLIMI Graduate School of Management, la business school del Politecnico di Milano e Reply, società operante dell’innovazione e della specializzazione tecnologica, lanciano il Master di POLIMI Graduate School of Management in “Digital Finance” che si propone di offrire a studenti altamente qualificati una specializzazione professionale nei servizi finanziari (fintech ed insurtech) con un approccio pratico ed esperienziale all’innovazione e alle nuove tecnologie: Artificial Intelligence, Machine Learning e Cloud.

Il Master, che partirà ad aprile 2023, ha una durata di 18 mesi e prevede una serie di corsi introduttivi relativi al Business Management e ai Financial Services, seguiti da un percorso di specializzazione volto a formare tecnici esperti nelle tecnologie digitali più moderne (es. Cloud, AI, ML, Blockchain, etc.) nel contesto del mercato dei Financial Services.

Lezioni online con modello executive

Le lezioni si svolgeranno in modalità online con un modello executive (erogazione delle lezioni il venerdì e il sabato per circa 2 weekend al mese) e vedranno l’alternarsi di professori di POLIMI Graduate School of Management e specialisti Reply in una combinazione di lezioni teoriche, laboratori, hackathon ed esperienze di progetto. Il percorso prevederà anche degli incontri (2 o 3 nel corso del programma) in presenza presso i laboratori del Politecnico di Milano o presso gli uffici di Reply. Nella parte finale del percorso, gli studenti svolgeranno un project-work di 6 mesi presso Reply, dove potranno mettere in pratica le conoscenze acquisite lavorando all’interno di team impegnati su progetti reali. L’intero percorso è in lingua inglese e aperto alla partecipazione internazionale.

Il Master in Digital Finance di Polimi e Reply, alla sua prima edizione, si rivolge a studenti in possesso di una laurea triennale o magistrale in Computer Science, Computer Engineering, Cybersecurity, Automation Engineering, Electronics Engineering e Telecommunication Engineering conseguita entro il 31 marzo 2023 per lauree triennali, o entro il 31 luglio 2023 per lauree magistrali.

Tutti gli studenti che supereranno il processo di selezione, condotto da Reply, saranno assunti da Reply che si impegna anche a sostenere i costi di partecipazione al Master stesso.

I posti disponibili sono 50 ed è possibile inviare le candidature attraverso il sito master.reply.com. Le candidature saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili e comunque non oltre il 13 marzo 2023.