Artificial Intelligence & Innovation, corso di perfezionamento del Politecnico di Milano

Cefriel, Polimi Graduate School of Management e Intellico hanno co-progettato il Corso di perfezionamento in Artificial Intelligence & Innovation, in partenza a maggio 2023. Il webinar di presentazione si tiene il 29 novembre dalle ore 16. [...]

L’intelligenza artificiale apre a un nuovo scenario di trasformazione che rispetto alla prima ondata di digitalizzazione, maggiormente focalizzata sulla digitalizzazione dei processi, consente un impatto sul business decisamente maggiore.

In tutti i settori è molto alta la domanda di figure professionali in grado di identificare e impostare progetti di innovazione che valorizzino le potenzialità dell’intelligenza Artificiale, in grado di combinare la conoscenza di algoritmi e tecnologie proprie dell’intelligenza artificiale, con la capacità di creare soluzioni di impatto per lo specifico settore in cui l’azienda opera.

Per rispondere a questa esigenza, Cefriel, Polimi Graduate School of Management e Intellico hanno co-progettato il Corso di Perfezionamento in Artificial Intelligence & Innovation in partenza a Maggio 2023.

Durante il webinar verranno presentate le caratteristiche distintive del corso e il programma di dettaglio.

A quali domande risponde l’evento?

Qual è il valore distintivo del Corso?

Quali saranno le competenze acquisite al termine del Corso?

Come si compone il percorso, tra formazione e Project Work?

Speaker

Manuel Roveri, Professore Associato, Politecnico di Milano

Francesca Saraceni, Digital Transformation Expert, CEO&Co-founder, Intellico

Giovanni Miragliotta, Professore Associato, Politecnico di Milano

Roberta Morici, Responsabile Servizi di Formazione, Cefriel

