Argo AI, la startup tecnologica a guida autonoma che aveva ricevuto un significativo sostegno finanziario da Ford e Volkswagen, ha chiuso i battenti. La società, con sede a Pittsburgh, in Pennsylvania, che voleva “reimmaginare il viaggio umano”, ha confermato la notizia in una breve dichiarazione. Sebbene gli alti costi di sviluppo della tecnologia automatizzata siano stati costantemente esaminati – a luglio, ad esempio, General Motors ha annunciato che stava perdendo 5 milioni di dollari al giorno sulla sua sussidiaria a guida autonoma Cruise – la notizia ha fatto scalpore e ha preso tutti alla sprovvista. Solo a settembre, Argo AI aveva pubblicato i dettagli della linea di prodotti che intendeva offrire alle aziende che volevano utilizzare il suo sistema di guida automatizzata, e in ottobre era stato confermato che Ford Escapes a guida autonoma, utilizzando la tecnologia dell’azienda, sarebbe stato offerto sulla rete di ride-hailing Lyft ad Austin, in Texas. Dalla sua fondazione, nel 2016, Argo AI aveva ricevuto circa un miliardo di dollari dalla società statunitense e 2,6 miliardi di dollari dal colosso tedesco. Ma ora le case automobilistiche hanno staccato la spina.

Le motivazioni di Ford

Ford ha comunicato la sua decisione di “spostare la spesa in conto capitale dai sistemi avanzati di assistenza alla guida di livello 4 [ADAS] sviluppati da Argo AI” nei suoi risultati finanziari del terzo trimestre 2022. Questi hanno rivelato che Ford ha concluso che “la commercializzazione redditizia su larga scala dell’industria automobilistica di Level 4… I sistemi saranno più lontani di quanto inizialmente previsto”. Il livello 4, come definito dalla Society of Automotive Engineers, è la piena capacità senza conducente nelle aree controllate. Invece, l’azienda si concentrerà sulla tecnologia di livello 2+ e livello 3 sviluppata internamente, per la quale ritiene che ci sia una richiesta più immediata. Ford ha dichiarato di aver registrato una “svalutazione ante imposte non in contanti di 2,7 miliardi di dollari” sul suo investimento in Argo AI, con una conseguente perdita netta di 827 milioni di dollari per il terzo trimestre.

Jim Farley, Presidente e CEO ha aggiunto: “È fondamentale per Ford sviluppare applicazioni L2+ e L3 grandi e differenziate che allo stesso tempo rendano il trasporto ancora più sicuro. Siamo ottimisti su un futuro per gli ADAS L4, ma i veicoli redditizi e completamente autonomi su larga scala sono molto lontani e non dovremo necessariamente creare quella tecnologia da soli”.

Le motivazioni di Volkswagen

Anche VW ha rilasciato una dichiarazione confermando che non sta più investendo in Argo AI. Invece, la sua unità software Cariad si sta concentrando sull’evoluzione della tecnologia autonoma di livello 2 e livello 3 con Horizon Robotics in Cina e Bosch nel resto del mondo. VW ha anche detto che la sua divisione veicoli commerciali sta perseguendo la tecnologia per le flotte di guida autonoma con un nuovo partner che sarà presto nominato.

Per Argo AI, tuttavia, i piani rivisti delle case automobilistiche significano la fine, anche se ad alcuni dei suoi oltre 2.000 dipendenti verranno offerti posti di lavoro con le case automobilistiche. E ironia della sorte, mentre la notizia aumenterà nuovamente l’attenzione sulle ingenti somme spese per fornire un trasporto senza conducente completamente autonomo senza alcun segno immediato di redditività, lo stesso giorno le azioni della società israeliana di tecnologia a guida autonoma Mobileye sono aumentate del 37% dopo il suo debutto in borsa.