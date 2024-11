UK: il governo lancia una piattaforma per la sicurezza dell’AI nelle aziende

Il governo del Regno Unito ha lanciato una nuova piattaforma destinata alle imprese per aiutarle a valutare e mitigare i rischi associati all’intelligenza artificiale. Questa iniziativa mira a rendere il Regno Unito un leader globale nella verifica della sicurezza delle nuove tecnologie. La piattaforma, presentata il 6 novembre 2024, fornirà linee guida e risorse pratiche per le aziende, permettendo loro di condurre valutazioni d’impatto e analisi delle nuove tecnologie AI, oltre a esaminare i dati alla base degli algoritmi di apprendimento automatico per individuare eventuali pregiudizi.

L’obiettivo del segretario alla Scienza e Tecnologia, Peter Kyle



Il segretario alla Scienza e Tecnologia, Peter Kyle, ha dichiarato che queste risorse offriranno “alle imprese il supporto e la chiarezza di cui hanno bisogno per utilizzare l’AI in modo sicuro e responsabile, rendendo nel contempo il Regno Unito un vero centro di competenza nell’assicurazione dell’AI”.

Kyle ha parlato in vista del Future of AI Summit, dove presenterà la sua visione per il settore dell’AI in Gran Bretagna. In passato, Kyle ha promesso di mettere l’AI al centro dell’agenda di crescita del governo, sostenendo che, se integrata completamente nell’economia, potrebbe aumentare la produttività del 5% e creare un margine fiscale di 28 miliardi di sterline.

Tecnologie di assicurazione e collaborazioni internazionali



Il governo vede la sicurezza dell’AI, comprese le cosiddette tecnologie di assicurazione, come un’area in cui il Regno Unito potrebbe ritagliarsi una nicchia competitiva, basandosi sull’esperienza del pionieristico AI Safety Institute britannico. Le tecnologie di assicurazione, simili alla sicurezza informatica per il web, sono strumenti che aiutano le imprese a verificare, esaminare e fidarsi dei prodotti di apprendimento automatico con cui lavorano.

Aziende come Holistic AI, Enzai e Advai stanno già producendo queste tecnologie nel Regno Unito. Inoltre, il governo ha annunciato una nuova partnership sulla sicurezza dell’AI con Singapore, che permetterà agli istituti di sicurezza dei due paesi di collaborare strettamente per condurre ricerche e sviluppare standard e linee guida industriali.

Sfide e opportunità nel mercato dell’AI



Nonostante le iniziative, il Regno Unito affronta una forte concorrenza globale nello sviluppo delle tecnologie di assicurazione, con altri paesi che cercano di guidare la sicurezza dell’AI.

Gli Stati Uniti hanno lanciato il proprio istituto di sicurezza dell’AI lo scorso anno, mentre l’UE ha adottato l’AI Act, considerato tra i regimi normativi più severi per la nuova tecnologia.

Dominic Hallas, direttore esecutivo della Startup Coalition, ha affermato che esiste “sicuramente una grande opportunità” nel mercato britannico per le tecnologie di assicurazione dell’AI, aggiungendo che “il più grande ostacolo all’adozione dell’AI al momento è la fiducia nei modelli”.

Tuttavia, ha osservato che molte start-up dell’AI devono ancora affrontare grandi sfide su come accedere a sufficienti risorse di calcolo e attrarre talenti, aree in cui sarebbero benvenuti maggiori investimenti e interventi governativi.